Задержан помогавший мошенникам с Украины студент уфимского колледжа

Полиция задержала помогавшего мошенникам с Украины студента уфимского колледжа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, приехавший летом 2022 года в Россию с Украины. В МВД добавили, что на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов, которые обзванивают жителей России и выманивают у них деньги под разными предлогами, передает РИА «Новости».

По данным МВД, учащийся взял на себя поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками деньги, а также вовлек в криминальную схему других граждан, которые получали деньги на свои карты, отправляли подозреваемому, а он переводил собранную сумму сообщникам на Украине.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими установлен один из его помощников – студент того же колледжа. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники ежедневно совершают в адрес россиян около 15 млн попыток звонков через мессенджеры и телефонную связь.