За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.17 комментариев
Стоимость нефти снизилась
Мировые цены на нефть продолжили снижаться вторую торговую сессию подряд
Мировые цены на нефть в четверг продолжили снижение второй день подряд после выхода данных о резком росте запасов в США.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.24 снижается на 0,4%, до 81,27 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,47%, до 76,28 доллара, передает РИА «Новости».
Отменим, что накануне Brent подешевела на 1,4%, а WTI – на 1,6%. Нефтяные котировки оказались под давлением после того, как минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов сырья в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 12 млн баррелей, при том, что ожидался рост на 2,6 миллиона.
«Рынки шокированы масштабами увеличения запасов нефти», – цитирует Bloomberg инвестиционный стратег Standard Chartered Plc Хань Чжун Ляна.