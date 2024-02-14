Столтенберг заявил о росте военных расходов Европы и Канады на 600 млрд долларов

Столтенберг: Военные расходы европейских стран НАТО и Канады выросли на 600 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 15 февраля Столтенберг сообщил, что с 2014 года европейские страны НАТО и Канада стали тратить на военные цели 600 млрд долларов больше, передает ТАСС. В прошлом году рост военных расходов составил 11%, что является рекордом, отметил генсек альянса.

Ожидается, что в 2024 году европейские страны НАТО потратят на оборону 380 млрд долларов – это впервые 3% их суммарного ВВП, добавил он.

Ранее стало известно о долге ЕС в 7 млрд евро перед дававшими оружие Киеву странами.