Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Столтенберг заявил о росте военных расходов Европы и Канады на 600 млрд долларов
Столтенберг: Военные расходы европейских стран НАТО и Канады выросли на 600 млрд долларов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о значительном росте военных расходов европейских стран Североатлантического альянса и Канады с 2014 года.
В ходе пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 15 февраля Столтенберг сообщил, что с 2014 года европейские страны НАТО и Канада стали тратить на военные цели 600 млрд долларов больше, передает ТАСС. В прошлом году рост военных расходов составил 11%, что является рекордом, отметил генсек альянса.
Ожидается, что в 2024 году европейские страны НАТО потратят на оборону 380 млрд долларов – это впервые 3% их суммарного ВВП, добавил он.
Ранее стало известно о долге ЕС в 7 млрд евро перед дававшими оружие Киеву странами.