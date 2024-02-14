Украинцы оставили замерзать насмерть бежавшего с ними от армии друга в горах Румынии

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего в группе было трое мужчин, двое из них бросили товарища, и тот замерз насмерть, сообщил руководитель уездной спасательной службы Дан Бенга агентству Agerpres.

Шанс спасти замерзавшего был, если бы двое выживших сообщили о том, что оставили друга в горах. Но они заявили, что тот якобы вернулся на Украину и не стал переходить границу.

По данным News.ro, жена одного из выживших вызвала спасателей, по ее словам, ее супруг ушел из дома, получив повестку в армию. Она пояснила, что тот после получения повестки хотел попасть в Румынию «любой ценой».

Между тем пограничная полиция Молдавии заявила, что ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконным переводом уклоняющихся от призыва украинских граждан на молдавскую территорию.

В домах подозреваемых нашли 40 тыс. долларов, 15 тыс. евро и 60 тыс. леев (около 3,5 тыс. долларов), огнестрельное и холодное оружие.

Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.