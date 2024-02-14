Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Украинцы оставили замерзать насмерть бежавшего с ними от армии друга в горах Румынии
В румынских горах Марамуреша нашли бежавших от призыва молодых украинцев, один из них замерз насмерть, сообщили румынские спасатели и пограничники.
Всего в группе было трое мужчин, двое из них бросили товарища, и тот замерз насмерть, сообщил руководитель уездной спасательной службы Дан Бенга агентству Agerpres.
Шанс спасти замерзавшего был, если бы двое выживших сообщили о том, что оставили друга в горах. Но они заявили, что тот якобы вернулся на Украину и не стал переходить границу.
По данным News.ro, жена одного из выживших вызвала спасателей, по ее словам, ее супруг ушел из дома, получив повестку в армию. Она пояснила, что тот после получения повестки хотел попасть в Румынию «любой ценой».
Между тем пограничная полиция Молдавии заявила, что ликвидировала преступную группу, которая занималась незаконным переводом уклоняющихся от призыва украинских граждан на молдавскую территорию.
В домах подозреваемых нашли 40 тыс. долларов, 15 тыс. евро и 60 тыс. леев (около 3,5 тыс. долларов), огнестрельное и холодное оружие.
Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.