Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
Ракетную опасность отменили в Белгородской и Курской областях
Мэрия Белгорода и губернатор Курской области Роман Старовойт сообщили об отмене предупреждения о ракетной опасности.
Мэрия Белгорода сообщила в Telegram, что «отбой ракетной опасности» касается Белгорода и Белгородского района, а также города Валуйки. «Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области», – говорится в сообщении Старовойта в Telegram.
Кроме того, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позднее движение возобновили, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на среду мэрия Белгорода и губернатор Курской области опубликовали предупреждения о ракетной опасности.