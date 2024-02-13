Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
Министр обороны Украины и главком ВСУ рассказали НАТО о военных планах
Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.
Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».
15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.