Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?6 комментариев
Названа дата доклада Сырского министрам обороны НАТО
Сырский проинформирует министров обороны НАТО о положении ВСУ 15 февраля
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе 15 февраля, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Как сообщил источник ТАСС, ожидается, что Сырский проинформирует министров обороны стран НАТО о положении ВСУ и ситуации на поле боя в формате видеоконференции.
Ранее бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть запрос на «медийные победы», ради этого новый главком ВСУ Александр Сырский может осуществить несколько крайне опасных операций.