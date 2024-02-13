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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 18:54 • Новости дня

    Путин поручил провести в России конкурс «Наставник года»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России при участии АНО «Россия – страна возможностей» организовать в стране конкурс «Наставник года».

    Глава государства ждет доклад об исполнении этого поручения до 1 июля 2024 года, говорится в перечне поручений на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил установить в России День наставника.

    13 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

    До 15 марта кабмин и «Автодор» должны представить предложения по определению оптимальных тарифов на трассе М-12 с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов России и коммерческими организациями, следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    В декабре в ходе прямой линии Путин пообещал проверить информацию о стоимости проезда по трассе М-12 в ответ на вопрос жителя Москвы, который предположил, что стоимость проезда по этой автомагистрали может составить около 6 тыс. рублей.

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    13 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    «Странный британец» Риши Сунак и «чистокровный фриц» Олаф Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.

    Из этого Медведев сделал несколько выводов.

    «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.

    Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.

    «В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.

    В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    13 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Зюганов: Послание президента Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, как ожидается, будет оглашено в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Зюганов сообщил об этом на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27-28 февраля.

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    13 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

    «Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.

    Кроме того, Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.

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    12 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян

    Депутат Спиридонов связал рост экономики России с развитием обрабатывающей промышленности страны

    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, невзирая на колоссальное санкционное давление, вывела свою обрабатывающую промышленность на качественно иной уровень. Благодаря этому рост промпроизводства за год вырос на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Спиридонов. В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором было заявлено о росте экономики России и обсуждались меры по повышению доходов и качества жизни россиян.

    «Отечественная экономика показала невероятную способность к адаптации под изменчивые геополитические условия. Во многом восстановительный рост на 3,6% за 2023 год стал возможен благодаря существенной поддержке государством обрабатывающих производств. Россия не на словах, а на деле показала всему миру возможность создавать крайне сложную продукцию и тем самым вывела эту отрасль на качественно иной уровень», – сказал Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

    «Мы стали ориентироваться на собственные предприятия и для этого поддержали сферу машиностроения.  Думаю, что правительство продолжит финансирование подобных программ в будущем. Компании, задействованные в обрабатывающей промышленности, должны иметь доступ к «дешевому» капиталу, который позволит им преумножать результаты. Кроме того, у них должно быть ощущение, что государство будет с ними рядом при любых условиях», – пояснил  собеседник.

    По его словам, государство готово подставить плечо предпринимателям, но на контроле должна находиться и заработная плата трудящихся. «Президент уделяет данному вопросу особое внимание. Если растет экономика, то и доходы жителей страны должны увеличиваться», – говорит депутат.

    «Развитие промышленности невозможно без привлечения талантливых кадров. Высокая зарплата способна удержать их на производстве. Но им также необходимо и достойное качество жизни. Обеспечить его позволяет целый ряд программ, введенных российским правительством, например, семейная ипотека», – отмечает Спиридонов.

    Роста отечественной экономики удалось достигнуть не благодаря каким-то отдельным решениям, но целому комплексу мер, считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Принимались как стратегические, так и тактические решения по каждой из отраслей. Все они имеют определяющее для экономики значение», – подчеркивает она.

    «Например, переориентация экспортных потоков на новые рынки позволила России сохранить высокие объемы экспорта. При этом доля дружественных государств в экспорте во втором полугодии 2023-го превысила 80%. Именно такой подход позволил нейтрализовать действия Запада и обеспечить защиту экономического суверенитета страны», – уточняет собеседница.

    «Вопрос заработных плат, который обсуждался сегодня отдельно, очень чувствительный как для граждан страны, так и в целом для экономики. В частности, покупательная способность населения способна и активизировать, и замедлить различные экономические, финансовые процессы. Поэтому вопрос увеличения зарплат практически всегда находится «на карандаше» у президента», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что рост экономики РФ оказался выше среднемирового, а ВВП страны увеличился на 3,6%. Обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, а нефтегазовые доходы России поднялись «примерно на четверть».

    Путин отметил, что и в начале 2024 года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются по-прежнему высокими, есть успехи в борьбе с инфляцией. Главной задачей правительства президент назвал повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей.

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    13 февраля 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин не будет принимать участие в дебатах, поскольку российские граждане имеют возможность видеть его заявления по всем аспектам жизни фактически на ежедневной основе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов.

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    13 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за Донбасс

    Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта определить порядок медосвидетельствования лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с мая 2014 года.

    «Представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на определение порядка освидетельствования лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, с установлением причинно-следственной связи между получением увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний и участием в этих боевых действиях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. Текст опубликован на сайте Кремля.

    Также Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

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    13 февраля 2024, 11:53 • Новости дня
    Избирательный штаб Путина отказался от эфира для дебатов на федеральных каналах

    Tекст: Ольга Никитина

    Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов, сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

    «В ЦИК России поступили письменные заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех зарегистрированных кандидатов и трех политических партий. Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах – это право кандидатов», – сообщила Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах, передает ТАСС.

    В Кремле сообщали ранее, что предвыборная кампания Владимира Путина будет мало чем отличаться от его рабочих трудовых будней.

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    13 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин поручил установить в России День наставника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду поручение подготовить предложения по установлению в стране Дня наставника.

    Глава государства ждет соответствующие предложения к 1 июля этого года, следует из перечня поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также Путин поручил своей администрации к 1 марта направить в кабмин подготовленные регионами предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника.

    Кроме того, правительству дано поручение представить предложения о внесении в трудовое законодательство изменений, предусматривающих возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

    Ранее Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

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    13 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом текущую информацию по линии Минобороны и МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности текущие вопросы, касающиеся ряда министерств.

    «У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения – по линии Министерства юстиции», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Затем Путин предоставил слово для доклада главе ведомства Константину Чуйченко.

    Ранее Путин поручил кабмину до 1 марта определить порядок медосвидетельствования лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с мая 2014 года.

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    13 февраля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин во вторник намерен провести совещание с членами Совета безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент во вторник работает в Ново-Огареве, в середине дня он планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза, сказал Песков, передает ТАСС.

    Темы беседы будут озвучены позже, добавил представитель Кремля. Другие мероприятия у Путина во вторник будут непубличными.

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    13 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин поручил ОНФ проанализировать обращения граждан и направить их для решения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) проанализировать поступившие во время большой пресс-конференции главы государства обращения граждан и перенаправить их в соответствующие ведомства для дальнейшего рассмотрения, поручение опубликовано на сайте Кремля.

    О проделанной работе руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов должен отчитаться до 30 ноября 2024 года, передает ТАСС.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» с учетом ранее данных поручений проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента Российской Федерации, и по результатам анализа направить информацию в администрацию президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения в рамках их компетенции», – говорится в документе.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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    13 февраля 2024, 11:33 • Новости дня
    Путин назвал важным внедрение достижений науки в отечественную медицину

    Tекст: Ольга Никитина

    Уникальные достижения исследователей и врачей-клиницистов следует как можно скорее внедрять в работу и практику отечественной медицины, считает президент Владимир Путин.

    «Сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта. Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник», – отметил глава государства в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что именно на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. «И ключевой приоритет здесь – выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», – указал российский лидер.

    «Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Хочу искренне поблагодарить врачей, медицинских сестер, всех представителей медицинского сообщества за милосердный, истинно подвижнический труд», – заключил Путин.

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    13 февраля 2024, 15:20 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцев СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин к 1 марта дал поручение подготовить предложения об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев СВО.

    «Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    Также Путин поручил подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции. Это поручение должно быть тоже выполнено до 1 марта 2024 года.

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    13 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедших 14 декабря прямой линии и пресс-конференции. Документ опубликован на сайте Кремля.

    В перечне всего пять пунктов, некоторые из них содержат подпункты. В частности, глава государства дал поручение правительству продолжать модернизацию первичного звена здравоохранения. Поручение опубликовано на сайте Кремля, оно должно быть выполнено к 15 октября 2024 года.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

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