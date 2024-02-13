  • Новость часаМВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России
    В Госдуме призвали маркетплейсы ввести особый регламент для военного обмундирования
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Умер командир 9-й роты в Афганистане Валерий Востротин
    Сенат США одобрил выделение 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню
    Путин поручил установить в России День наставника
    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
    Поставки свинины в КНР из России решили начать после китайского Нового года
    Президент Грузии посетит конференцию в Мюнхене без разрешения кабмина
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 18:29 • Новости дня

    Путин поручил установить в России День наставника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда поручение подготовить предложения по установлению в стране Дня наставника.

    Глава государства ждет соответствующие предложения к 1 июля этого года, следует из перечня поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также Путин поручил своей администрации к 1 марта направить в кабмин подготовленные регионами предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника.

    Кроме того, правительству дано поручение представить предложения о внесении в трудовое законодательство изменений, предусматривающих возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

    Ранее Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

    13 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    «Странный британец» Риши Сунак и «чистокровный фриц» Олаф Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.

    Из этого Медведев сделал несколько выводов.

    «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.

    Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.

    «В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.

    В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Коментарии (27)
    13 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

    До 15 марта кабмин и «Автодор» должны представить предложения по определению оптимальных тарифов на трассе М-12 с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов России и коммерческими организациями, следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    В декабре в ходе прямой линии Путин пообещал проверить информацию о стоимости проезда по трассе М-12 в ответ на вопрос жителя Москвы, который предположил, что стоимость проезда по этой автомагистрали может составить около 6 тыс. рублей.

    Коментарии (11)
    13 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Зюганов: Послание президента Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, как ожидается, будет оглашено в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Зюганов сообщил об этом на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27-28 февраля.

    Коментарии (6)
    13 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

    «Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.

    Кроме того, Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.

    Коментарии (0)
    12 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян

    Депутат Спиридонов связал рост экономики России с развитием обрабатывающей промышленности страны

    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, невзирая на колоссальное санкционное давление, вывела свою обрабатывающую промышленность на качественно иной уровень. Благодаря этому рост промпроизводства за год вырос на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Спиридонов. В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором было заявлено о росте экономики России и обсуждались меры по повышению доходов и качества жизни россиян.

    «Отечественная экономика показала невероятную способность к адаптации под изменчивые геополитические условия. Во многом восстановительный рост на 3,6% за 2023 год стал возможен благодаря существенной поддержке государством обрабатывающих производств. Россия не на словах, а на деле показала всему миру возможность создавать крайне сложную продукцию и тем самым вывела эту отрасль на качественно иной уровень», – сказал Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

    «Мы стали ориентироваться на собственные предприятия и для этого поддержали сферу машиностроения.  Думаю, что правительство продолжит финансирование подобных программ в будущем. Компании, задействованные в обрабатывающей промышленности, должны иметь доступ к «дешевому» капиталу, который позволит им преумножать результаты. Кроме того, у них должно быть ощущение, что государство будет с ними рядом при любых условиях», – пояснил  собеседник.

    По его словам, государство готово подставить плечо предпринимателям, но на контроле должна находиться и заработная плата трудящихся. «Президент уделяет данному вопросу особое внимание. Если растет экономика, то и доходы жителей страны должны увеличиваться», – говорит депутат.

    «Развитие промышленности невозможно без привлечения талантливых кадров. Высокая зарплата способна удержать их на производстве. Но им также необходимо и достойное качество жизни. Обеспечить его позволяет целый ряд программ, введенных российским правительством, например, семейная ипотека», – отмечает Спиридонов.

    Роста отечественной экономики удалось достигнуть не благодаря каким-то отдельным решениям, но целому комплексу мер, считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Принимались как стратегические, так и тактические решения по каждой из отраслей. Все они имеют определяющее для экономики значение», – подчеркивает она.

    «Например, переориентация экспортных потоков на новые рынки позволила России сохранить высокие объемы экспорта. При этом доля дружественных государств в экспорте во втором полугодии 2023-го превысила 80%. Именно такой подход позволил нейтрализовать действия Запада и обеспечить защиту экономического суверенитета страны», – уточняет собеседница.

    «Вопрос заработных плат, который обсуждался сегодня отдельно, очень чувствительный как для граждан страны, так и в целом для экономики. В частности, покупательная способность населения способна и активизировать, и замедлить различные экономические, финансовые процессы. Поэтому вопрос увеличения зарплат практически всегда находится «на карандаше» у президента», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что рост экономики РФ оказался выше среднемирового, а ВВП страны увеличился на 3,6%. Обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, а нефтегазовые доходы России поднялись «примерно на четверть».

    Путин отметил, что и в начале 2024 года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются по-прежнему высокими, есть успехи в борьбе с инфляцией. Главной задачей правительства президент назвал повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Путина участвовать в дебатах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин не будет принимать участие в дебатах, поскольку российские граждане имеют возможность видеть его заявления по всем аспектам жизни фактически на ежедневной основе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2024, 11:53 • Новости дня
    Избирательный штаб Путина отказался от эфира для дебатов на федеральных каналах

    Tекст: Ольга Никитина

    Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина известил Центризбирком об отказе кандидата от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных государственных каналах, выделяемого для дебатов, сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

    «В ЦИК России поступили письменные заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех зарегистрированных кандидатов и трех политических партий. Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах – это право кандидатов», – сообщила Бударина во время жеребьевки по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах, передает ТАСС.

    В Кремле сообщали ранее, что предвыборная кампания Владимира Путина будет мало чем отличаться от его рабочих трудовых будней.

    Коментарии (4)
    13 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за Донбасс

    Путин поручил определить порядок освидетельствования воевавших за ДНР и ЛНР с 2014 года

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта определить порядок медосвидетельствования лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с мая 2014 года.

    «Представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на определение порядка освидетельствования лиц, принимавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, с установлением причинно-следственной связи между получением увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний и участием в этих боевых действиях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года. Текст опубликован на сайте Кремля.

    Также Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин во вторник намерен провести совещание с членами Совета безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент во вторник работает в Ново-Огареве, в середине дня он планирует провести совещание с постоянными членами Совбеза, сказал Песков, передает ТАСС.

    Темы беседы будут озвучены позже, добавил представитель Кремля. Другие мероприятия у Путина во вторник будут непубличными.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом текущую информацию по линии Минобороны и МИД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности текущие вопросы, касающиеся ряда министерств.

    «У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам – и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. Но первый вопрос для обсуждения – по линии Министерства юстиции», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Затем Путин предоставил слово для доклада главе ведомства Константину Чуйченко.

    Ранее Путин поручил кабмину до 1 марта определить порядок медосвидетельствования лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с мая 2014 года.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 11:33 • Новости дня
    Путин назвал важным внедрение достижений науки в отечественную медицину

    Tекст: Ольга Никитина

    Уникальные достижения исследователей и врачей-клиницистов следует как можно скорее внедрять в работу и практику отечественной медицины, считает президент Владимир Путин.

    «Сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта. Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник», – отметил глава государства в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что именно на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. «И ключевой приоритет здесь – выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», – указал российский лидер.

    «Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Хочу искренне поблагодарить врачей, медицинских сестер, всех представителей медицинского сообщества за милосердный, истинно подвижнический труд», – заключил Путин.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин поручил ОНФ проанализировать обращения граждан и направить их для решения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) проанализировать поступившие во время большой пресс-конференции главы государства обращения граждан и перенаправить их в соответствующие ведомства для дальнейшего рассмотрения, поручение опубликовано на сайте Кремля.

    О проделанной работе руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов должен отчитаться до 30 ноября 2024 года, передает ТАСС.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» с учетом ранее данных поручений проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента Российской Федерации, и по результатам анализа направить информацию в администрацию президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения в рамках их компетенции», – говорится в документе.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 15:20 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям добровольцев СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин к 1 марта дал поручение подготовить предложения об общих подходах к социальным гарантиям для добровольцев СВО.

    «Правительству РФ рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения об общих подходах к предоставлению социальных гарантий гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», – следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    Также Путин поручил подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции. Это поручение должно быть тоже выполнено до 1 марта 2024 года.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедших 14 декабря прямой линии и пресс-конференции. Документ опубликован на сайте Кремля.

    В перечне всего пять пунктов, некоторые из них содержат подпункты. В частности, глава государства дал поручение правительству продолжать модернизацию первичного звена здравоохранения. Поручение опубликовано на сайте Кремля, оно должно быть выполнено к 15 октября 2024 года.

    Напомним, пресс-конференция и прямая линия прошли 14 декабря 2023 года, совмещенное мероприятие продолжалось четыре часа и три минуты. За это время Путин прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 12:37 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку Путина к посланию Федеральному собранию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проводится подготовка к посланию президента Владимира Путина к Федеральному собранию, точные сроки этого события Кремль сообщит позднее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, находится ли подготовка на завершающей стадии, Песков ответил, что подготовка ведется, передает ТАСС.

    Он отметил, что сроки будут объявлены своевременно, также будет открыта аккредитация на мероприятие для представителей СМИ.

    Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание президента Федеральному собранию, будет оглашено в конце февраля.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названа дата доклада Сырского министрам обороны НАТО
    Новое командование ВСУ начало проверки в армии
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший в Молдавии дрон
    Разработан прототип вакцины от гриппа без куриных эмбрионов
    Скончался выпивший уксуса из бутылки минералки житель Владикавказа
    Россияне рассказали о своих постыдных увлечениях

    Чем удивит российская экономика в 2024 году

    Российская экономика растет выше среднемировых темпов, инфляция продолжает снижаться, бюджет страны радует, доходы не от нефти и газа растут, заявил президент Владимир Путин. Что ждет российскую экономику в 2024 году? Удастся ли продолжить положительные тренды прошлого года? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа испугалась потери американского покровительства

    Издание Politico пишет о необходимости перехода ЕС к независимой от США оборонной политике. Между тем не многие европейские страны – члены НАТО способны вносить 2% ВВП в бюджет альянса. По мнению экспертов, создание самостоятельной системы безопасности в таких условиях является сложной задачей. Лишит ли Вашингтон Европу оборонного покровительства и почему в ЕС опасаются этой перспективы? Подробности

    Перейти в раздел

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»

    Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............