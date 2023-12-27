Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что звание «наставник» должно звучать гордо – для этого пять лет назад в России учредили знак отличия «За наставничество», передает ТАСС.

«Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы – обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации», – сказал Путин.

Также он отметил, что педагоги и наставники вносят вклад не только в воспитание подрастающего поколения, но и в укрепление промышленного, кадрового и технологического потенциала страны.

«Наряду с воспитанием подрастающего поколения, укреплением нашего ценностного суверенитета, наставники играют важнейшую роль в развитии промышленного, кадрового и технологического потенциала России», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже.