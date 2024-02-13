Россияне рассказали о своих постыдных увлечениях

Tекст: Ольга Иванова

Guilty pleasure определил постыдное увлечение как удовольствие, в котором стыдно признаться другим, поясняют «Известия». Более 30% россиян признались экспертам, что имеют тайные пристрастия.

Самым популярным удовольствием стала любовь к сладкой или вредной еде (40% респондентов). Второй в списке тайных увлечений стала любовь к скандальным реалити-шоу, которые не несут смысловой нагрузки (37% опрошенных). 34% россиян нравится слушать нетипичную для них музыку, когда их никто не видит.

Самой популярной «вредной» едой у россиян стала лапша быстрого приготовления: 50% отметили, что любят есть ее тайком от всех. 60% респондентов считают, что от тайных пристрастий не нужно избавляться. Для 48% такие привычки – способ расслабиться и снизить уровень стресса после тяжелого дня. 18% поднимают себе настроение, когда занимаются своими любимыми делами и чувствуют себя счастливыми.

Ранее сообщалось, что большинство россиян назвали семью и патриотизм традиционными для России ценностями.