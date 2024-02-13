Маск: Россия не потерпит поражения на Украине

Карлсон сравнил Москву с американскими городами

Tекст: Елизавета Шишкова

Он признался, что для него стало шоком, что столица России намного приятнее американских городов. Карлсон добавил, что Москва, где он ранее никогда не бывал, крупнейший европейский город с 13 млн населения, передает ТАСС.

«Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», – сказал Карлсон, в российской столице он провел восемь дней.

Он также оценил московское метро. Журналист пояснил, что, например, в Нью-Йорке пользоваться метрополитеном слишком опасно. «Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», – сказал он. При этом журналист добавил, что будет продолжать жить в США.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США.

