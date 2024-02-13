В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
В Москве негативно оценили намерение Израиля начать операцию в Рафахе
МИД России негативно отнесся к намерению Израиля начать операцию в Рафахе
Россия крайне негативно относится к планам Израиля начать военную операцию в городе Рафах, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Крайне негативно, конечно», – сказал он об отношении Москвы, передает ТАСС.
В свою очередь посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль на полях XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» заявил, что операция Израиля в Рафахе станет для города катастрофой.
Дипломат напомнил, что в городе живет около 1,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что число жертв израильского удара по Рафаху, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом, возросло до 100 человек, еще более 230 человек ранены.