Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.5 комментариев
Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100 человек
Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху у границы с Египтом возросло до 100 человек, большинство женщины и дети
Общее количество погибших в результате массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом, возросло до 100 человек, еще более 230 человек получили ранения.
Большинство жертв удара – это женщины и дети, отмечает ливанский телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.
Отмечается, что самолеты ВВС Израиля наносят прицельные удары по мечетям «Аль-Худа» и «Аль-Рахма», где находится множество беженцев.
Палестинский Красный Полумесяц сообщал о бомбардировке в окрестностях штаб-квартиры организации.
Ранее в ХАМАС заявили о гибели двух пленных во время атак Израиля на сектор Газа.