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    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    47 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие – и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    11 февраля 2024, 16:20 • Новости дня

    В ХАМАС заявили о гибели двух пленных во время атак Израиля на сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое заложников погибли после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщили бригады «Аль-Кассам».

    Кроме того, в заявлении говорится, еще восемь заложников получили серьезные ранения, передает РИА «Новости».

    Напомним премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников «любой ценой».

    Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников.

    10 февраля 2024, 17:56 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    Политолог объяснил, почему Украина потеряет от выселения посольств больше России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина лишилась исторического здания в центре Москвы, потому что решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с российским посольством в Киеве было символом недружеских отношений, переходящих в ограбление, заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    В субботу стало известно о расторжении договора аренды с посольством Украины в Москве.

    «Теперь здание посольства Украины в России будет изъято. Украина потеряет больше по той причине, что посольство находилось в историческом здании в Леонтьевском переулке в центре Москвы. А здание посольства России в Киеве располагалось в типичном строении райкома партии. Только в столице Украины таких зданий штук 15, они строились по одному проекту», – прокомментировал ситуацию киевский политолог Владимир Скачко, .

    «В здании посольства Украины в Москве дипломатов нет с февраля 2022 года, дипотношения между странами были разорваны в день начала СВО. В течение трех дней дипломаты и сотрудники покинули здание. Функции дипотношений выполняют посольства третьих стран, но сохранность имущества лежит на правоохранительных органах принимающей стороны, – пояснил политолог. – В апреле прошлого года, когда был расторгнут договор аренды с российским посольством в Киеве, Россия заявила, что изучит этот случай и сверит его с венскими конвенциями. Почти год понадобился, чтобы выяснить, что решение Киевского горсовета – недружественный акт, требующий зеркального ответа».

    По словам спикера, украинцы дважды выстрелили себе в ногу – в первый раз, когда расторгли договор аренды с российским посольством в Киеве, «и сейчас, когда Россия им ответила». «Решение Киевского горсовета было символом недружеских отношений, переходящих во враждебные и взаимное ограбление. Те, кто оказался у власти на Украине – клоуны и фрики, которые по недомыслию превратили страну в мальчика-забияку по вызову. И в этом трагедия, это агония, распад государственности на глубинном, краеугольном уровне», – считает Скачко. 

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о прекращении договора аренды с посольством РФ в апреле прошлого года. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия примет «соответствующие меры» в отношении посольства Украины в Москве.

    «Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    После начала СВО Зеленский заявил о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. 24 февраля МИД России получил соответствующую ноту от внешнеполитического ведомства Украины. В этот же день началась эвакуация дипломатов из Москвы.  Сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге покинули Россию второго марта 2022 года.

    Российский МИД заявлял, что разрыв дипотношений с Украиной – это не выбор Москвы. Такой разрыв служит «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей». Эвакуация всех дипломатических представительств РФ на Украине произошла 23 февраля. На здании посольства России в Киеве были спущены государственные флаги.

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    10 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилом
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Венгрии Каталин Новак объявила, что уходит в отставку из-за того, что совершила ошибку, помиловав замешанного в сокрытии педофилии.

    «Я допустила ошибку. Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», – заявила Новак в выступлении по национальному телевидению, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиция призвала Новак уйти в отставку, после того, как выяснилось, что она перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года помиловала бывшего замдиректора детского дома, который скрывал престпуления, совершенных директором-педофилом.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

    Коментарии (28)
    11 февраля 2024, 11:26 • Новости дня
    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону

    Премьер-министр Британии Сунак раскритиковал интервью Путина Карлсону

    Сунак оскорбительно отреагировал на интервью Путина Карлсону
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Сунак в эфире Sky News отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, он гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии, передает РИА «Новости».

    В комментариях на странице Sky News люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот подумать над тем, что сказал российский лидер и не провоцировать мировую войну.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

    Коментарии (51)
    11 февраля 2024, 07:58 • Новости дня
    Появились сообщения о втором взрыве в Элисте
    Появились сообщения о втором взрыве в Элисте
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время обыска в частном доме, где жил мужчина, устроивший взрыв в центре психологической помощи в Элисте, произошел новый взрыв, сообщили СМИ со ссылкой на соцсети.

    Госпитализированы три сотрудника Росгвардии, передает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Напомним, в Элисте мужчина, состоявший, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи.

    Коментарии (18)
    11 февраля 2024, 10:37 • Новости дня
    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса

    Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими

    Маск одним словом высказался о судьбе Крыма и Донбасса
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тыс. украинцев.

    Отвечая на пост, в котором говорилось: пришло время Байдену, Шольцу и Макрону признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые территории, Маск написал «действительно», передает РИА «Новости».

    Маск добавил, что вопрос состоит лишь в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают.

    Ранее Маск заявил, что надеется на организацию мирного саммита по Украине по просьбе ее президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (29)
    11 февраля 2024, 06:26 • Новости дня
    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов

    Военные из Британии и Франции столкнулись с трудностями из-за погоды на учениях НАТО в зимних условиях в Эстонии

    Учения НАТО в зимней Эстонии оказались тяжелыми для британцев и французов
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В Эстонии при температуре минус 16 градусов прошли военные учения Talvelaager («Зимний лагерь»), в которых приняли участие эстонские военные, а также бойцы международного батальона НАТО из Великобритании и Франции, сообщили СМИ.

    Военные из Великобритании и Франции дислоцированы в Эстонии. В учениях принимали участие более 1 тыс. военных. Отмечается, что в Великобритании и Франции «погодные условия зимой мягче», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Целью учений названа проверка подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях. Командир боевой группы союзников британский подполковник Джеймс Ферн заявил, что экстремальные погодные условия стали серьезным вызовом.

    По его словам, «транспортные средства с трудом заводятся», а «аккумуляторы долго не держат». Кроме того, «погода психологически сильно влияет на людей». «Если бы у нас был выбор – воевать в таких условиях или нет, мы бы, скорее всего, не делали этого. Но мы должны быть к этому готовы», – сказал он.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя маневры Steadfast Defender 2024, заявил, что масштабные учения НАТО у российских границ должны были напугать Россию, но вышло нестрашно.

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    11 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном

    Песков: Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону

    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который сам вышел с этим предложением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подтвердил, что Карлсон сам вышел на них и предложил это интервью. По его словам, Кремль активно просмотрел его материалы, его аудиторию и насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы, передает ТАСС.

    И уже на основании этого, добавил Песков, сделали вывод, что можно рекомендовать президенту дать такое интервью. «Он достаточно быстро согласился», – уточнил пресс-секретарь главы государства.


    Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    53 комментария

    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

    Коментарии (13)
    10 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    WSJ: В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора

    WSJ: Доклад спецпрокурора о памяти Байдена вызвал хаос в Белом доме

    WSJ: В Белом доме испугались за рейтинг Байдена после доклада спецпрокурора
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отчет специального прокурора Роберта Хера после расследования о ненадлежащем хранении президентом США Джо Байденом секретных документов вызвал гнев с разочарованием и хаос в Белом доме, сообщило издание The Wall Street Journal.

    Газета пишет, что в отчете говорится, что президент не смог вспомнить дату смерти своего сына Бо. По словам источников издания, на заседании демократов Байден нецензурно выругался, спросив: «Вы думаете, что я бы, черт возьми, забыл день, когда умер мой сын?», передает РИА «Новости».

    Авторы отмечают, что в Белом доме опасаются, что документ усилит сомнения среди избирателей относительно способностей 81-летнего президента.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о проверке умственных способностей Байдена. По ее словам, Байден осознает, что американцы могут выражать обеспокоенность из-за его возраста и проблем с памятью: «Он понимает, что могут продумать люди. На самом деле он шутит об этом».

    Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора  говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.

    Коментарии (21)
    11 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу

    CNN: Зеленский приказал Сырскому избежать застоя в украинском конфликте

    В США раскрыли поставленную перед Сырским задачу
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал новому главкому украинской армии Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне спецоперации, сообщил канал CNN.

    Как сообщают авторы материала, политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать «застоя», сообщает телеканал «360».

    CNN сообщает, что Зеленского раздражали предположения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, что нужна масштабная мобилизационная кампания для изменения ситуации. Как предположили журналисты, в настоящее время остро ощущается нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ.

    Авторы материала также отметили, что в зоне спецоперации главным оружием становятся беспилотники.

    Ранее полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии.

    Коментарии (9)
    11 февраля 2024, 11:11 • Новости дня
    Песков: Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным
    Песков: Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американскому журналисту Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Песков отметил, что сегодня коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым, там «не гнушаются ничем абсолютно», поэтому «определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного», присутствовали, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что американскому журналисту и сейчас «несладко». С другой стороны, по мнению Пескова, будучи достаточно умным человеком, Карлсон должен был предвидеть такой накал страстей. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это интервью «изрядно» добавило журналисту.

    Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    53 комментария


    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

    Коментарии (8)
    11 февраля 2024, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны-участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, сообщает The Guardian.

    Как вспомнил Трамп в субботу во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина, один из президентов страны-члена НАТО спросил его, будут ли США защищать их от нападения России, если они не будут платить, на что он ответил, что у этой страны просрочка и он не стал бы помогать, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, что он бы даже поощрял нападавших делать это.

    «Вы должны платить. Должны платить по счетам», – заключил Трамп.

    Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил его высказывание, добавив, что такие слова ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, стабильность и экономику государства.

    Ранее Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив.

    Коментарии (18)
    11 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Киев заявил о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры после прекращения зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    С момента прекращения зерновой сделки на Украине в результате взрывов повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

    Как заявил Кубраков, по «временным коридорам» в Черном море Украина переправила свыше 22 млн тонн грузов, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют.

    Коментарии (2)
    11 февраля 2024, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области
    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в Киевской области звучат взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Местные власти утверждают, что взрывы вызваны работой ПВО. Также воздушная тревога объявлена в Винницкой и Житомирской областях, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.


    Коментарии (10)
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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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