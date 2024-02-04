Нетаньяху отказался идти на сделку по освобождению заложников «любой ценой»

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, СМИ пишут о многих вещах, на которые якобы согласился Израиль, например, «о том, что связано с освобождением террористов. Мы на них просто не согласимся», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС пока не согласилось на сделку с Израилем по освобождению заложников.

Как сообщил Reuters неназванный катарский чиновник, «пока нет никакой сделки». При этом, по его словам, «ХАМАС положительно воспринял предложение», Катар ждет ответа со стороны палестинского движения.

Напомним, МИД Катара сообщил, что власти Израиля согласились на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.