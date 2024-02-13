Беженец: ВСУ препятствуют эвакуации оставшейся части населения из Авдеевки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ запрещают выезжать людям, которые там остались. В частности, им с сыном украинские военные сказали, что хорошо, что мужчины не уехали, потому что за ними можно прятаться, передает ТАСС.

По словам мужчины, на момент начала СВО в Авдеевке находилось несколько тысяч человек, сейчас осталось около тысячи человек.

Ранее во вторник сообщалось, что российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта беженцев из Авдеевки.