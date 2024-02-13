В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
Беженец: ВСУ препятствуют эвакуации оставшейся части населения из Авдеевки
ВСУ препятствуют эвакуации населения из Авдеевки, рассказал спасенный российскими силами беженец Юрий Присяжнюк.
По его словам, ВСУ запрещают выезжать людям, которые там остались. В частности, им с сыном украинские военные сказали, что хорошо, что мужчины не уехали, потому что за ними можно прятаться, передает ТАСС.
По словам мужчины, на момент начала СВО в Авдеевке находилось несколько тысяч человек, сейчас осталось около тысячи человек.
Ранее во вторник сообщалось, что российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта беженцев из Авдеевки.