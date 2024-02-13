Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
Российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта беженцев из Авдеевки
Российские военные спасли пытавшихся пройти через линию фронта двоих беженцев из Авдеевки
Российские войска спасли двоих беженцев из Авдеевки, которые пытались самостоятельно пересечь линию фронта в ДНР, сообщил источник в силовых структурах региона.
Как сообщил источник ТАСС, отец и сын пытались самостоятельно выйти из Авдеевки в сторону ДНР, причем они были настроены решительно, поэтому было решено помочь им спастись и в итоге все получилось, сейчас они в безопасности.
Ранее Forbes сообщал, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой».