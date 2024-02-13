В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Путин назвал важным внедрение достижений науки в отечественную медицину
Уникальные достижения исследователей и врачей-клиницистов следует как можно скорее внедрять в работу и практику отечественной медицины, считает президент Владимир Путин.
«Сегодня бурный научный прогресс открывает колоссальные перспективы в таких сферах, как биомедицина, генетические, геномные и нейротехнологии, в технологиях искусственного интеллекта. Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник», – отметил глава государства в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что именно на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров. «И ключевой приоритет здесь – выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», – указал российский лидер.
«Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний. И конечно, мы всегда открыты для сотрудничества и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами. Хочу искренне поблагодарить врачей, медицинских сестер, всех представителей медицинского сообщества за милосердный, истинно подвижнический труд», – заключил Путин.