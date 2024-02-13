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    Торговые амбиции Украины обрезаны польской болгаркой
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    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Агрономы рассказали о лунном календаре и важных для роста рассады факторах
    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию
    На Украине предупредили о рискованных операциях Сырского
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    Генпрокуратура оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

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    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    10 комментариев
    13 февраля 2024, 09:48 • Новости дня

    В Австралии отказались закрыть генконсульства России в Сиднее

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Австралии отказали в петиции с требованием закрыть генеральное консульство России в Сиднее, как с «влиятельной мировой державой», указал в заявлении глава внешнеполитического ведомства Пенни Вонг.

    Как указано в документе, «Россия остается мировой державой, обладающей влиянием, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, и существующие дипломатические каналы позволяют Австралии отстаивать интересы своих граждан», передает ТАСС.

    Так, министр отметила, что несмотря на то, что австралийское правительство «ограничило двустороннее сотрудничество с Россией и отношения Москвы и Канберры сейчас не являются обычными деловыми отношениями», однако сохранение дипломатических каналов между двумя странами в интересах Австралии.

    «Правительство остается четко привержено тому, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и консульских должностных лиц в стране отражало наши национальные интересы», – подчеркнуто в документе.

    Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву.

    12 февраля 2024, 17:57 • Новости дня
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва является более приятным городом, чем любой в США, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

    Он признался, что для него стало шоком, что столица России намного приятнее американских городов. Карлсон добавил, что Москва, где он ранее никогда не бывал, крупнейший европейский город с 13 млн населения, передает ТАСС.

    «Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», – сказал Карлсон, в российской столице он провел восемь дней.

    Он также оценил московское метро. Журналист пояснил, что, например, в Нью-Йорке пользоваться метрополитеном слишком опасно. «Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», – сказал он. При этом журналист добавил, что будет продолжать жить в США.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США.

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    12 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии

    Bild: В Германии питающийся отходами пенсионер накопил на десять домов

    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель немецкого города Дармштад, добывая еду на помойке, смог накопить 700 тыс. евро (около 70 млн рублей) и купить десять домов для сдачи в аренду, пишет Bild.

    По данным Bild, 80-летний Хайнц Б. в прошлом трудился электроинженером, сейчас мужчина живет один и получает пенсию в 3,6 тыс. евро, передает «Московский Комсомолец».

    Пенсионер не тратит деньги на питание и отопление, так как еду и дрова он находит на помойке. Единственные крупные траты мужчины – ноутбук и интернет для работы и просмотра бизнес-лекций на YouTube.

    Сэкономленные деньги он вкладывает в недвижимость, поскольку считает, что это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер купил уже десять домов под сдачу, а ремонт для жильцов он делает своими силами.

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    12 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвало авторитет НАТО после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, Трамп «сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании». Высказывания Трампа он назвал вторым ударом после интервью Такера Карлсона с Путиным, передают «Известия».

    Французский политик считает, что Трамп подрывает альянс. Из-за этого среди глобалистов началась паника, подчеркнул он.

    Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    12 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Харрис заявила о готовности занять место Байдена

    Вице-президент Камала Харрис заявила о готовности взять на себя обязанности президента США

    Харрис заявила о готовности занять место Байдена
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена.

    Харрис заявила, что «готова исполнять обязанности» Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не дала однозначного ответа на вопрос о том, готова ли администрация США провести проверку умственных способностей Байдена.

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    12 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    В Бундестаге рассказали о «нехороших настроениях» на Украине

    Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт рассказала о царящем на Украине пессимизме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения», завила вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт после поездки в Киев.

    Геринг-Эккардт рассказала DPA, что собирается еще путешествовать по стране и Киеву. Но, по ее словам, уже совершенно ясно, что настроения в стране нехорошие, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что во время поездки политик планирует посетить два села в Черниговской области и Одессу, после чего направится в Молдавию. Геринг-Эккардт призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus. По мнению политика, «речь идет и о безопасности ЕС».

    Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сообщил, что для Украины сейчас складывается сложнейшая ситуация фронте. В пятницу Financial Times сообщала, что на Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции.

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    12 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России

    СВР: Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

    По его словам, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут перейти на сторону будущих победителей, то есть России, и такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли, передает ТАСС.

    Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине, а в расчет принимался тот факт, что в условиях, сложностей с проведением мобилизации, все более тяжелого положения на фронте и заминок с получением западной военной помощи украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

    Ранее член Сената США от правящей демпартии Крис Мерфи заявил, что, не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России.

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    12 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США
    Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Предприниматель Илон Маск возмутился тем фактом, что Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Маск назвал эту информацию «безумным уровнем цензуры», передает РИА «Новости».

    Активист Ян Майлз Чон ранее распространил информацию, что по «приказу» президента США Джо Байдена Facebook ограничил распространение на своей платформе интервью Путина Карлсону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    12 февраля 2024, 18:39 • Новости дня
    Хакеры из Бахрейна взломали военные корабли США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корабли 5-го флота Соединенных Штатов подверглись атаке хакерской группировки из Бахрейна, сообщило агентство Fars.

    По данным агентства Fars, в воскресенье хакеры из группировки «Шторм» успешно атаковали бортовые системы американских военных кораблей и объявили о том, что им удалось завладеть секретными документами, включающими фотографии и подробные планы базы США в Бахрейне, передает ТАСС.

    Взломщики обнародовали часть похищенных документов и заявили, что более важная информация, попавшая в их распоряжение, будет передана сторонникам «Оси сопротивления». Это объединение включает в себя мусульманские военизированные группировки, такие как «Хезболла», ХАМАС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», ополчение «Исламское сопротивление Ирака».

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке.

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    12 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба

    Политолог Бордачев: От нового президента Финляндии Стубба можно ожидать ухудшения отношений с Россией

    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Победа Стубба на выборах президента Финляндии приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Хельсинки. Будущий глава республики – проевропейский политик, ориентированный на глобалистскую повестку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов.

    «Александр Стубб – не национальный, а проевропейский политик. Он глобалист, который, судя по всему, видит свое дальнейшее будущее на руководящем посту какой-нибудь международной корпорации, желательно американской. Это сыграет свою роль в его поведении на посту главы государства», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, ранее озвученные заявления Стубба о намерении прекратить поддерживать отношения с Россией после избрания – это не просто предвыборные обещания. Поэтому мы можем ожидать дальнейшего ухудшения отношений Хельсинки и Москвы. Даже те возможности диалога, которые сохранялись при прошлом руководстве, скорее всего, будут закрываться. Также следует ожидать, что новая власть в меру своих возможностей продолжит поставлять вооружение на Украину», – подчеркнул политолог.

    Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%. Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Напомним, в рамках своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что в случае победы на выборах не станет взаимодействовать с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится. «В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», – отметил он. Кроме того, политик подчеркивал, что Москва сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

    Как указывает ТАСС, избранный президент является давним сторонником присоединения Финляндии к НАТО, углубления евроинтеграции и расширения ЕС, а также установления прочных связей с США. Он приветствует размещение войск альянса в стране, но при этом подчеркивает, что ответственность за защиту территории государства лежит на Финляндии, и предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих.

    Что касается контактов с Москвой, он поддерживает закрытие границы с Россией, а также отрицательно относится к ее присутствию в Совете Безопасности ООН, высказывается за реформу этого органа. Стубб убежден, что Кремль проиграл на Украине. Последняя, по его мнению, непременно станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

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    12 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: Евгению Петросяну вставят титановую пластину

    СМИ: Евгению Петросяну решили вставить титановую пластину для лечения полученной при падении травмы

    СМИ: Евгению Петросяну вставят титановую пластину
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Юморист Евгений Петросян упал во время прогулки в центре Москвы, после госпитализации выяснилось, что комик получил перелом предплечья со смещением, теперь ему необходима операция.

    При этом в больнице выяснилось, что провести Петросяну операцию врачи не смогут в ближайшие пять дней – он принимает определенные лекарства. Операция предстоит Петросяну в конце недели. Ему в руку вставят титановые пластины, после чего некоторое время займет реабилитация, передает StarHit.

    Сам Петросян ситуацию пока не комментировал.

    В мае прошлого года Петросян был выписан из клиники, где он проходил плановое обследование.

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    12 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

    Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в ночь на воскресенье нанесли удары по двум портам в Николаеве, были поражены Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт и порт Ольвия, а еще были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

    Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с Западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

    Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

    Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области, рассказал, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

    Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

    Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

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    12 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Россия ввела санкции против британских ученых

    МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Британии

    Россия ввела санкции против британских ученых
    @ Simon Belcher/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона и демонизацию им нашей страны вводит санкции против 18 граждан Великобритании, заявил МИД РФ. Среди них представители научно-академического сообщества Великобритании.

    В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Лондоном «активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве». По этой причине Москва решила включить в российский «стоп-лист» ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании.

    «Русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране», – говорится в заявлении МИДа.

    Под ограничительные меры попали, в частности, замминистра обороны Британии Джеймс Картлидж, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит, глава национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич и другие.

    Санкции также введены против четырех представителей Оксфордского университета, а также представителей Кембриджского университета, Лондонского университета, университета Северной Каролины в Чэпел Хилл (США), Гарвардского университета (США) и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).

    В декабре власти Британии ввели санкции в отношении российского «Новикомбанка» – опорного банка Ростеха.

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    Торговые амбиции Украины обрезаны польской болгаркой

    Польские фермеры с помощью болгарки вскрыли фургоны с украинским зерном, следовавшие в Дорохуск. Это не первый случай, когда местные аграрии бунтуют против несправедливых льгот, направленных на поддержку соседней страны. К чему приведет очередная сельскохозяйственная ссора Украины и Польши? И удастся ли Варшаве пересмотреть неравные условия торговли с офисом Зеленского? Подробности

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    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»

    Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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