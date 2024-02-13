В Австралии отказались закрыть генконсульства России в Сиднее

Tекст: Александра Юдина

Как указано в документе, «Россия остается мировой державой, обладающей влиянием, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, и существующие дипломатические каналы позволяют Австралии отстаивать интересы своих граждан», передает ТАСС.

Так, министр отметила, что несмотря на то, что австралийское правительство «ограничило двустороннее сотрудничество с Россией и отношения Москвы и Канберры сейчас не являются обычными деловыми отношениями», однако сохранение дипломатических каналов между двумя странами в интересах Австралии.

«Правительство остается четко привержено тому, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и консульских должностных лиц в стране отражало наши национальные интересы», – подчеркнуто в документе.

Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву.