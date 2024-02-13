Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
В Австралии отказались закрыть генконсульства России в Сиднее
В МИД Австралии отказали в петиции с требованием закрыть генеральное консульство России в Сиднее, как с «влиятельной мировой державой», указал в заявлении глава внешнеполитического ведомства Пенни Вонг.
Как указано в документе, «Россия остается мировой державой, обладающей влиянием, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, и существующие дипломатические каналы позволяют Австралии отстаивать интересы своих граждан», передает ТАСС.
Так, министр отметила, что несмотря на то, что австралийское правительство «ограничило двустороннее сотрудничество с Россией и отношения Москвы и Канберры сейчас не являются обычными деловыми отношениями», однако сохранение дипломатических каналов между двумя странами в интересах Австралии.
«Правительство остается четко привержено тому, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и консульских должностных лиц в стране отражало наши национальные интересы», – подчеркнуто в документе.
Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву.