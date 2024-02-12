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Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
Четыре крымских музея направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с передачей скифского золота Украине, сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, лимит возможностей решать этот вопрос на территории Нидерландов исчерпан, в связи с этим крымские музеи обратились в ЕСПЧ. Швыдкой подчеркнул, что, «поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, полагая, что суд может восстановить справедливость», передает ТАСС.
Он также добавил, что несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, музеи как юридические лица имеют право обратиться в ЕСПЧ, «истцом здесь является на Российская Федерация, а музеи Крыма, потому что они заключали договор с нидерландским Музеем Алларда Пирсона и в этом смысле нарушены их права».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.
В МИД России передачу Киеву скифского золота назвали бессовестным решением, фактически кражей.