Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, лимит возможностей решать этот вопрос на территории Нидерландов исчерпан, в связи с этим крымские музеи обратились в ЕСПЧ. Швыдкой подчеркнул, что, «поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, полагая, что суд может восстановить справедливость», передает ТАСС.

Он также добавил, что несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, музеи как юридические лица имеют право обратиться в ЕСПЧ, «истцом здесь является на Российская Федерация, а музеи Крыма, потому что они заключали договор с нидерландским Музеем Алларда Пирсона и в этом смысле нарушены их права».

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото, которое было передано Киеву, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

В МИД России передачу Киеву скифского золота назвали бессовестным решением, фактически кражей.