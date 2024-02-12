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    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 14:15 • Новости дня

    Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения американских политиков

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе.

    Боррель призвал страны НАТО быть серьезными, и заявил, что во время избирательной кампании США, можно будет увидеть и услышать «много разного». Он отметил, что НАТО не может быть военным альянсом, работающим «по меню», не может функционировать в зависимости от настроения президента США, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не будет комментировать все высказанные идеи во время избирательной кампании в США. По его словам, альянс «либо есть, либо его нет».

    В то же время глава ЕС Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.

    Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (49)
    11 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

    Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.

    По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

    Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.

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    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    12 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба

    Политолог Бордачев: От нового президента Финляндии Стубба можно ожидать ухудшения отношений с Россией

    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Победа Стубба на выборах президента Финляндии приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Хельсинки. Будущий глава республики – проевропейский политик, ориентированный на глобалистскую повестку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов.

    «Александр Стубб – не национальный, а проевропейский политик. Он глобалист, который, судя по всему, видит свое дальнейшее будущее на руководящем посту какой-нибудь международной корпорации, желательно американской. Это сыграет свою роль в его поведении на посту главы государства», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, ранее озвученные заявления Стубба о намерении прекратить поддерживать отношения с Россией после избрания – это не просто предвыборные обещания. Поэтому мы можем ожидать дальнейшего ухудшения отношений Хельсинки и Москвы. Даже те возможности диалога, которые сохранялись при прошлом руководстве, скорее всего, будут закрываться. Также следует ожидать, что новая власть в меру своих возможностей продолжит поставлять вооружение на Украину», – подчеркнул политолог.

    Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%. Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Напомним, в рамках своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что в случае победы на выборах не станет взаимодействовать с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится. «В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», – отметил он. Кроме того, политик подчеркивал, что Москва сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

    Как указывает ТАСС, избранный президент является давним сторонником присоединения Финляндии к НАТО, углубления евроинтеграции и расширения ЕС, а также установления прочных связей с США. Он приветствует размещение войск альянса в стране, но при этом подчеркивает, что ответственность за защиту территории государства лежит на Финляндии, и предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих.

    Что касается контактов с Москвой, он поддерживает закрытие границы с Россией, а также отрицательно относится к ее присутствию в Совете Безопасности ООН, высказывается за реформу этого органа. Стубб убежден, что Кремль проиграл на Украине. Последняя, по его мнению, непременно станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

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    11 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

    Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лексика, выбранная Сунаком и Шольцем для критики интервью Владимира Путина, во многом непотребна для политиков такого уровня. Но у них нет в запасе реальных аргументов, поэтому они перешли к оскорблениям. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак назвал интервью Владимира Путина «смехотворным».

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

    «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

    Между тем в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот – подумать над тем, что сказал российский лидер, и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.

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    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    11 февраля 2024, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны-участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, сообщает The Guardian.

    Как вспомнил Трамп в субботу во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина, один из президентов страны-члена НАТО спросил его, будут ли США защищать их от нападения России, если они не будут платить, на что он ответил, что у этой страны просрочка и он не стал бы помогать, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, что он бы даже поощрял нападавших делать это.

    «Вы должны платить. Должны платить по счетам», – заключил Трамп.

    Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил его высказывание, добавив, что такие слова ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, стабильность и экономику государства.

    Ранее Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив.

    Коментарии (23)
    11 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»

    Орбан призвал отменить прямые выборы в Европарламент

    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Следует отменить прямые выборы в Европарламент, который сейчас является «сумасшедшим домом» и «не функционирует», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем предложил обсудить возвращение к «прежней системе, когда национальные парламенты направляли своих представителей» в ЕП, передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Орбан считает, что в ЕС «инициатива» должна идти от стран-членов, а Европейский cовет «должен быть более активным, более решительным и готовым к политическим действиям».

    Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, полагает Орбан.

    Напомним, Орбан призвал принять Сербию в ЕС раньше Украины, а также заявил, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    12 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Стало известно о «самом секретном» клубе европейских банкиров

    FT раскрыла существование секретного клуба глав крупнейших банков Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы наиболее влиятельных представителей банковской сферы Европы состоят в секретном клубе под названием Международный институт банковских исследований (IIEB), который был создан в 1950 году в Париже и собирается дважды в год, пишут британские СМИ.

    В статье The Financial Times говорится, что одна из таких встреч произошла в конце октября 2023 года в цюрихском отеле Dolder Grand. На ней, по данным издания, присутствовали 40 наиболее влиятельных представителей банковской сферы Европы, в том числе глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер и управляющий ЦБ страны Томас Йордан. На трехдневной встрече обсуждался в том числе крах одного из крупнейших и старейших швейцарских банков Credit Suisse, пишет РБК.

    Международный институт банковских исследований, который выступил организатором прошедшей встречи, – это, по информации британского издания, «самый секретный клуб европейских финансистов». Сообщается, что именно на базе этой организации встречаются руководители банков с лидерами разных стран – президентами и премьерами, королями и председателями ЦБ.

    Один из членов IIEB сказал изданию, что Международный институт банковских исследований – «это не Давос, где каждый может купить себе членство».

    Главы крупнейших банков Европы, продолжает издание, на протяжении 73 лет собирались в роскошных отелях и королевских дворцах, чтобы обсудить «деликатные темы» – сделки по слиянию и поглощению и формирование глобальной политики. IIEB, как отмечается в статье, это не только площадка для встреч, но и элитный светский клуб.

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    12 февраля 2024, 00:41 • Новости дня
    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь

    Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем

    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин был снова госпитализирован из-за возникших проблем с мочевым пузырем, сообщает американское военное ведомство.

    «Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», – приводит РИА «Новости» сообщение Пентагона.

    Отмечается, что в отличие от госпитализации в январе, Пентагон уведомил о случившемся Белый дом, Конгресс, заместителя Остина и главу комитета начальников штабов.

    Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому.

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    11 февраля 2024, 23:19 • Новости дня
    Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии

    Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов

    Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней.

    Соперник Стубба Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%, передет РИА «Новости».

    Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

    Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Ранее кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб, ранее занимавший пост премьера страны, заявил, что в случае победы на выборах не станет поддерживать политические отношения с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится.

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    11 февраля 2024, 12:28 • Новости дня
    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию

    Economist: Успешная оборона ВС России на Украине заставляет НАТО менять стратегию

    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешная оборона ВС России в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению оборонной стратегии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Economist, российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений, а также возведение сооружений и укрытий ускорила Польша, а о создании «линии обороны» договорились Латвия, Эстония и Литва, передает Ura.ru.

    В сообщении говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму, поскольку члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

    В воскресенье министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с Россией.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.

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    10 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфронтация с Россией может затянуться на долгие годы

    Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Странам НАТО необходимо подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag.

    Столтенберг отметил, что НАТО не стремится к войне с Россией, но необходимо вооружаться для возможного противостояния, увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний. Он подчеркнул, что производителям вооружений нужны подписанные контракты для наращивания производства, передает ТАСС.

    Глава генсека подчеркнул, что необходимо восстанавливать и расширять промышленную базу для увеличения поставок на Украину и пополнения собственных запасов. Столтенберг отметил, что «лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО».

    Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы странам, входящим в военный блок.

    Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – отметил глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.

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