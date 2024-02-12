Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
В аварии с автобусом под Псковом пострадали десять детей
В Псковской области в аварию попал перевозивший детей автобус, он столкнулся с большегрузом, пострадали десять детей, сообщил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.
Всего в автобусе ехали 18 детей, трое сопровождающих и водитель, десять пострадавших детей отправили в Псковскую областную детскую больницу, сказал Кравцов ТАСС.
Остальных детей забрали домой. Несовершеннолетних возили на экскурсию из Пустошкинского района.
Между тем в региональной прокуратуре уточнили, что автобус столкнулся с большегрузным автомобилем. На место происшествия выехал прокурор района.
Ранее в феврале перевозивший в Челябинской области детей автобус опрокинулся, двух детей госпитализировали.