В аварии с автобусом под Псковом пострадали десять детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего в автобусе ехали 18 детей, трое сопровождающих и водитель, десять пострадавших детей отправили в Псковскую областную детскую больницу, сказал Кравцов ТАСС.

Остальных детей забрали домой. Несовершеннолетних возили на экскурсию из Пустошкинского района.

Между тем в региональной прокуратуре уточнили, что автобус столкнулся с большегрузным автомобилем. На место происшествия выехал прокурор района.

Ранее в феврале перевозивший в Челябинской области детей автобус опрокинулся, двух детей госпитализировали.