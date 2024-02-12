  • Новость часаЭкономист: Поляки будут все чаще выходить с болгарками против украинского зерна
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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    8 комментариев
    12 февраля 2024, 12:20 • Новости дня

    Стало известно о «самом секретном» клубе европейских банкиров

    FT раскрыла существование секретного клуба глав крупнейших банков Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы наиболее влиятельных представителей банковской сферы Европы состоят в секретном клубе под названием Международный институт банковских исследований (IIEB), который был создан в 1950 году в Париже и собирается дважды в год, пишут британские СМИ.

    В статье The Financial Times говорится, что одна из таких встреч произошла в конце октября 2023 года в цюрихском отеле Dolder Grand. На ней, по данным издания, присутствовали 40 наиболее влиятельных представителей банковской сферы Европы, в том числе глава Минфина Швейцарии Карин Келлер-Суттер и управляющий ЦБ страны Томас Йордан. На трехдневной встрече обсуждался в том числе крах одного из крупнейших и старейших швейцарских банков Credit Suisse, пишет РБК.

    Международный институт банковских исследований, который выступил организатором прошедшей встречи, – это, по информации британского издания, «самый секретный клуб европейских финансистов». Сообщается, что именно на базе этой организации встречаются руководители банков с лидерами разных стран – президентами и премьерами, королями и председателями ЦБ.

    Один из членов IIEB сказал изданию, что Международный институт банковских исследований – «это не Давос, где каждый может купить себе членство».

    Главы крупнейших банков Европы, продолжает издание, на протяжении 73 лет собирались в роскошных отелях и королевских дворцах, чтобы обсудить «деликатные темы» – сделки по слиянию и поглощению и формирование глобальной политики. IIEB, как отмечается в статье, это не только площадка для встреч, но и элитный светский клуб.

    10 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

    Спикер МИД Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

    Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если генсек ООН Антонио Гутерриш не интересовался, о чем говорил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, остальные острые события в мире могут также остаться без его внимания, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она напомнила, что Гутерриш «не смотрел интервью, так как в свободное время предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор».

    «Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?» – поинтересовалась Захарова.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    10 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»

    Постпред при ЕС Логвинов указал на отсутствие правовых оснований для передачи российских замороженных активов Киеву

    Постпред России сравнил ЕС с «воровским миром»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе незаконно заморозили российские активы, так называемые механизмы по их использованию – это мошеннические схемы, заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

    Логвинов указал, что международное право дает «имуществу иностранного государства» иммунитет «от исполнительных мер». Он подчеркнул, что у ЕС не существует «правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них», передает РИА «Новости».

    Как заявил Логвинов, данной точки зрения придерживается «подавляющее большинство стран мира», причем в ЕС «это прекрасно понимают, потому и ведут подобную работу – как, наверное, и положено в воровском мире – втихаря».

    Решение использовать чужие активы будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов и третьих стран, ведь «инвестиции могут быть банально украдены», сказал он. «Едва ли кто-то будет относиться к еэсовским государствам как к надежной юрисдикции. Значит, так оно и произойдет – горбатого дубина исправит», – заявил Логвинов.

    Напомним, в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. При этом СМИ сообщили, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    11 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону

    Сенатор Долгов: Не имея аргументов для критики интервью Путина, Шольц и Сунак перешли к оскорблениям

    Сенатор объяснил критику Шольца и Сунака интервью Путина Карлсону
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Лексика, выбранная Сунаком и Шольцем для критики интервью Владимира Путина, во многом непотребна для политиков такого уровня. Но у них нет в запасе реальных аргументов, поэтому они перешли к оскорблениям. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак назвал интервью Владимира Путина «смехотворным».

    «Очевидно, что заявления Шольца и Сунака сделаны в одном ключе, поэтому я не исключаю, что они были каким-то образом скоординированы. И прозвучавшие слова стоит рассматривать как дополнительную характеристику уровня культуры и профессионализма нынешнего поколения западных политиков», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Любопытно, что со стороны как Шольца, так и Сунака не прозвучало ни одного аргумента, никакой конструктивной критики мы там не увидели. Ввиду невозможности оспорить тезисы, прозвучавшие в интервью Владимира Путина, они просто перешли на оскорбления», – добавляет парламентарий.

    «Разумеется, была выбрана во многом непотребная лексика. Причем она неприемлема не только для государственного деятеля, но и в целом для хоть сколько-нибудь публичной персоны. Европа просто не может признать свои стратегические ошибки. А ведь пренебрежение нуждами собственных граждан в угоду США – это ошибка именно такого масштаба», – убежден собеседник.

    «Но я бы обратил внимание на то, что в интервью наш президент обращался не столько к Шольцу, Сунаку или какому-то еще западному лидеру, сколько к простым людям. Его слова, и это очевидно, услышали миллионы граждан этих стран. Важно, что нам удалось пробить огромную брешь в информационной блокаде, которую против нас развернули на Западе», – заключил Долгов.

    Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак подверг критике интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В эфире Sky News он отметил, что заявление российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «смехотворным». По его словам, Сунак гордится тем, что Британия с самого начала твердо поддерживала Украину. Он также признал, что ситуация с конфликтом на Украине отразилась на счетах за электроэнергию в Британии

    Между тем в комментариях люди осудили премьера и призвали его как можно скорее закончить конфликт, чтобы не росли цены. Пользователи также призвали не завидовать такому интервью, а наоборот – подумать над тем, что сказал российский лидер, и не провоцировать мировую войну.

    Недовольным интервью Владимира Путина оказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не согласен с позицией российского президента о причинах конфликта вокруг Украины. По его мнению, своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине», передает n-tv.

    Шольц убежден, что во время беседы была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. При этом канцлер не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Он настаивает на том, что Москва якобы стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет.

    Напомним, бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Полная русскоязычная версия беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему беседу можно рассматривать как прорыв информационной блокады Запада против России.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    11 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»

    Орбан призвал отменить прямые выборы в Европарламент

    Орбан назвал Европарламент «сумасшедшим домом»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Следует отменить прямые выборы в Европарламент, который сейчас является «сумасшедшим домом» и «не функционирует», заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем предложил обсудить возвращение к «прежней системе, когда национальные парламенты направляли своих представителей» в ЕП, передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Орбан считает, что в ЕС «инициатива» должна идти от стран-членов, а Европейский cовет «должен быть более активным, более решительным и готовым к политическим действиям».

    Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, полагает Орбан.

    Напомним, Орбан призвал принять Сербию в ЕС раньше Украины, а также заявил, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

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    10 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии

    Советник Орбана назвал угрозы ЕС в адрес Венгрии «политическим изнасилованием»

    Советник Орбана обвинил ЕС в «политическом изнасиловании» Венгрии
    @ Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС угрожали Венгрии подрывом экономики из-за нежелания Будапешта поддерживать финансирование Украины, сообщил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

    В январе Financial Times рассказала о плане Брюсселя подорвать экономику Венгрии, если та будет срывать финансирование Украины. ЕС угрожал заблокировать предназначенные для Венгрии средства, а также обрушить курс форинта.

    Балаж Орбан подтвердил, что лидеры ЕС в телефонных разговорах с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном «открыто озвучили именно эту угрозу». Подобный подход Балаж Орбан назвал «де-факто политическим изнасилованием». При этом он заявил, что экономика Венгрии сильна, Будапешт дал понять, что не боится угроз, передает ТАСС со ссылкой на Exxpress.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (7)
    9 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС и Финляндии Алафузофф получил условный срок

    Экс-глава военной разведки ЕС получил условный срок
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель военной разведки Евросоюза и армии Финляндии контр-адмирал в запасе Георгий Алафузофф был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно за хранение дома секретных служебных документов, сообщило агентство STT.

    Алафузофф был обвинен в совершении служебных преступлений при отягчающих обстоятельствах. Документы в бумажном и электронном виде были найдены по месту его проживания, передает ТАСС.

    Прокуратура просила для него лишения воинского звания и реальный срок заключения – 1 год и 8 месяцев. В свою очередь защита утверждала, что хранение документов было связано с исполнением служебных обязанностей контр-адмиралом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как потомок русских эмигрантов Алафузофф стал фигурантом уголовного дела.

    Алафузофф родился в Хельсинки в семье потомка русских эмигрантов. С 1973 года проходил воинскую службу в рядах армии Финляндии. Окончил академию Генштаба ВС России. С 2007 по 2013 год возглавлял финскую военную разведку, с 2013 по 2016 год контр-адмирал руководил военной разведкой ЕС.

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    10 февраля 2024, 05:54 • Новости дня
    Еврокомиссия собралась начать расследование против TikTok

    Еврокомиссия решила начать расследование против TikTok из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие недели Еврокомиссия приступит к расследованию в отношении TikTok, в ЕС опасаются, что соцсеть не обеспечивает достаточную защиту несовершеннолетних, сообщили источники.

    Расследование начнется «в соответствии с новым законом о цифровых услугах». В ЕС подозревают, что изменения, на которые пошла компания, «недостаточны для защиты несовершеннолетних пользователей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Евросоюз усилил контроль за ИТ-компаниями, среди которых TikTok, YouTube, Google.

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    11 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    Орбан назвал «лучшую перспективу» для Украины

    Орбан счел роль буферной зоны между Россией и Западом «лучшей перспективой» для Украины

    Орбан назвал «лучшую перспективу» для Украины
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем указал, что в противном случае «Украина потеряет свою страну». Он пояснил, что «нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте». Премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что «Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Украинский конфликт не закончится в 2024 году, но Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров, сказал Орбан. При этом Орбан признал, что Евросоюз не в состоянии дать Украине достаточно ресурсов для победы над Россией и не исключил, что Украина может «потерять еще больше территории и даже» потерпеть поражение в конфликте.

    По его мнению, проблема в отношениях России и ЕС заключается в том, что европейцы «недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали» их «всерьез». «Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы», – сказал он, добавив, что «это игра вокруг власти». Орбан призвал ЕС продемонстрировать «силу» и ясно дать понять России, что ЕС осознает наличие интересов с обеих сторон. По его мнению, «на такой основе можно заключать соглашения».

    Премьер считает, что Украина не дает ЕС «никакой дополнительной безопасности», ведь большая часть стран Европы уже входит в НАТО и «нет никакой опасности, что Россия нападет на члена НАТО». Орбан заявил, что в отличие от Венгрии в 1956 году Украина сейчас «не защищает Европу».

    Орбан сказал, что Россия не рассматривает «украинцев как партнеров» и намерена «вести переговоры только с Соединенными Штатами». «А если мы будем умелыми, то, возможно, и с Европой. Самая большая опасность для Европы – это соглашение об архитектуре безопасности на нашем континенте между Россией и Америкой, через голову Европы», – заявил он.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    11 февраля 2024, 01:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об угрозе развала Евросоюза

    Глава МИД Франции Сежурне заявил об угрозе широкомасштабного выхода стран из Евросоюза

    Глава МИД Франции заявил об угрозе развала Евросоюза
    @ Lex Flores/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если сторонники нынешней политики Брюсселя на летних выборах потеряют абсолютное большинство в Европарламенте, то Евросоюзу грозит «широкомасштабный Brexit», заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    Сежурне заявил, что для принятия решений требуется единое мнение Совета ЕС и Европарламента, где сейчас «есть проевропейское большинство». По словам министра, в случае утраты этого большинства «все станет очень сложным».

    Он заявил, что без ЕП «с проевропейским большинством» Евросоюз столкнется с «широкомасштабным Brexit для всех государств-членов», так как возникнет «серьезная институциональная блокада», передает ТАСС со ссылкой на Ouest France.

    Сежурне встревожен ростом популярности националистов по всей Европе. Он указал, что их популярность растет на фоне заявления России об упадке в Европе, упадке либеральной модели и западного образа жизни в целом.

    Министр сказал, что ЕС ждет «политическая и культурная борьба за то, чтобы заново объяснить, что наш образ жизни – это возможность». Однако, по его словам, есть и «много других страхов»: миграционный кризис, страх перед иностранцами, инфляция. «Все наши усилия направлены на то, чтобы ответить на них точечно в Европе. Пакт об убежище и миграции и реформа энергетического рынка тому примеры», – сказал он.

    Напомним, евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС. СМИ указывают, что поддержка евроскептиков в Европейском союзе растет, и она повлияет на результаты парламентских выборов в ЕС.

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    11 февраля 2024, 03:58 • Новости дня
    Глава МИД Франции счел возможным нападение России на НАТО

    Глава МИД Франции Сежурне заявил о возможном нападении России на НАТО в ближайшие годы

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.

    Сежурне указал, что Франция решила вдвое повысить финансирование военных программ. По его словам, это «экзистенциальный вопрос для ЕС», которому нужно «найти гарантии безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Ouest France.

    Министр заявил о необходимости «иметь военные бюджеты, которые позволят справиться с угрозой», и «организовать европейскую оборону более согласованным образом». Требуется согласовать много вопросов, например, проблему общего парка военной техники, сказал Сежурне, призвав развивать «военную интеграцию».

    Боевые действия на Украине, по его словам, помогают военному сотрудничеству в ЕС и позволяют «делать вещи, которые раньше казались невозможными». В частности, он указал на развитие операционного взаимодействия при совместных поставках оружия Киеву и совместные закупки вооружений.

    Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что конфликт России и альянса может произойти в течение 20 лет.

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    11 февраля 2024, 04:57 • Новости дня
    Орбан призвал принять Сербию в ЕС раньше Украины

    Орбан призвал «завершить старую задачу» по включению Сербии в ЕС до «нового расширения с Украиной»

    Tекст: Антон Антонов

    Прежде чем приступать к «новому расширению с Украиной», Евросоюзу нужно «завершить старую задачу по расширению» и принять в ЕС Сербию, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем подчеркнул, что Сербию требуется «интегрировать как можно быстрее», иначе ЕС «ее потеряет», ведь у Белграда имеются и «другие варианты». В частности, как указал Орбан, Сербия «заключила соглашение о свободной торговле с Китаем».

    Орбан заявил, что включение в ЕС государств Западных Балкан – это «главный приоритет» его страны на период председательства в Совете Евросоюза, начинающегося 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна продолжит свой путь в ЕС, но при этом «с такой же гордостью будет продолжать хранить свою традиционную дружбу и наилучшие возможные отношения» с Россией и Китаем.

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    12 февраля 2024, 08:24 • Новости дня
    МИД решил обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России проводит работу по обновлению рекомендаций для выезжающих в недружественные страны россиян с учетом высоких рисков наступления соответствующих последствий, заявил глава консульского департамента Министерства иностранных дел Алексей Климов.

    Климов отметил, что рекомендации обновляются из-за высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий, передает ТАСС.

    Дипломат напомнил, что резонансные случаи дискриминации к российским гражданам фиксируются в Прибалтике. В Латвии под угрозой депортации находится значительное число россиян.

    Ранее временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России.

    В то же время количество туристов из недружественных стран, посетивших в 2023 году Россию, в годовом выражении выросло более чем вдвое.

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    12 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    Украине посоветовали не ждать денег с замороженных активов России за 2023 год

    FT: Украина не получит прибыль за 2023-й с замороженных в Европе активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    У Евросоюза нет подходящих инструментов для того, чтобы конфисковать и передать Украине замороженные российские активы в размере 180 млрд долларов, сосредоточенные в Euroclear – крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе, сообщают СМИ.

    За счет инвестирования российских активов по итогам прошлого года группа Euroclear заработала 4,4 млрд евро, пишет The Financial Times, добавляя, что этих денег Киев, вероятно, не увидит. Даже в случае принятия соответствующего закона, обратной силы он иметь не будет, говорится в статье, содержание которой передает РИА «Новости».

    Между тем Еврокомиссия продолжает готовить юридическую почву для полной конфискации, на которой настаивают США.

    Бельгия со своей стороны предложила странам «Группы семи» использовать обездвиженные активы ЦБ России в качестве залога для выпуска облигаций. В итоге инвесторы, которые приобрели бы эти бумаги, передали бы средства в поддержку Украины.

    Как отмечает FT, прецедент был бы крайне опасным. Европейский центральный банк в своем предостережении заявил, что многие государства просто откажутся от активов в евро.

    В Financial Times признают, что конфискация российских активов привела бы к «непредсказуемым экономическим последствиям», поскольку не было бы гарантии, что так не поступят и с другими странами.

    Американские СМИ писали ранее, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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