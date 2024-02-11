В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Госдепе

Welt: В Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца за глаза сравнивают с собакой Байдена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает издание, если поспрашивать в Госдепартаменте, можно узнать, что у Байдена даже есть двуногий немецкий друг, намекая на то, что в США существует поговорка, придуманная бывшим президентом Гарри Трумэном: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». При этом в материале указано, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки, передает РИА «Новости».

Вместе с этим Welt пишет, что оба политика являются одинаково плохими ораторами и имеют низкий рейтинг одобрения в своих странах.

Как приводит издание слова директора европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питера Рафа, Шольц любит прятаться за Байденом, что было видно, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия, и мало что делает для развития европейской независимости в политике безопасности.

Издание заключает, что встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне в целом может войти в учебники истории как последнее событие трансатлантической эры, так как, если Трамп победит на выборах, отношения между США и Европой уже никогда не будут прежними.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ходе визита в Соединенные Штаты встретил своего «двойника», американского сенатора Криса Кунса.