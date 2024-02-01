США ввели санкции против граждан Израиля

США ввели санкции в отношении четырех граждан Израиля из-за действий на Западном берегу реки Иордан

Tекст: Антон Антонов

Минфин США сообщил, что под санкции попали Шалом Зикерман 1991 года рождения, Йинон Леви 1992 года рождения, Давид Чай Часдай 1994 года рождения и Эйнан Танджил 2002 года рождения. Их обвиняют в причастности к притеснениям мирных палестинцев, поджогам, порче частной собственности, атакам на активистов, включая израильтян, и другим насильственным преступлениям. Санкции вводятся в связи с указом президента США Джо Байдена, направленным против подрыва ситуации на Западном берегу, передает РИА «Новости».

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не планируют «вводить санкции в отношении правительственных служащих Израиля» в связи с обвинениями в подстрекательстве к насилию против палестинцев в секторе Газа.

Напомним, в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа, получена первоначальная положительная реакция на остановку боевых действий со стороны ХАМАС.