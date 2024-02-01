В Израиле назвали число уничтоженных боевиков в Газе

Министр обороны Израиля Галант сообщил об уничтожении 10 тыс. боевиков в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Галант, со стороны ХАМАС есть 10 тыс. уничтоженных террористов и еще 10 тыс. террористов, которые ранены и выведены из строя. Он назвал эти удары серьезными, которые подрывают потенциал ХАМАС, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Израиля.

Ранее в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.

Накануне в Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что после израильских обстрелов города Хан-Юнис погибли как минимум 17 человек.