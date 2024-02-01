Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.5 комментариев
В Израиле назвали число уничтоженных боевиков в Газе
Министр обороны Израиля Галант сообщил об уничтожении 10 тыс. боевиков в Газе
Израильские военные во время боевых действий в секторе Газа убили 10 тыс. вооруженных боевиков и ранили еще не менее 10 тыс., заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания по оценке ситуации в городе Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава.
Как указал Галант, со стороны ХАМАС есть 10 тыс. уничтоженных террористов и еще 10 тыс. террористов, которые ранены и выведены из строя. Он назвал эти удары серьезными, которые подрывают потенциал ХАМАС, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Израиля.
Ранее в МИД Катара заявили, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в палестинском секторе Газа.
Накануне в Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что после израильских обстрелов города Хан-Юнис погибли как минимум 17 человек.