Вассерман назвал главный признак незаконных сережек

Вассерман прокомментировал арест жительницы Нижнего Новгорода за ношение сережек с радугой

Tекст: Татьяна Косолапова

В Нижнем Новгороде суд арестовал местную жительницу на пять суток за то, что та носила в общественном месте серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Ей вменили обвинение по статье о публичной демонстрации символики ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).



«Чисто формально символ форм поведения, исключающих возможность размножения, это шестицветная радуга, которая, я думаю, достаточно легко отличается невооруженным глазом от классической радуги. Строго говоря, в радуге бесконечное множество цветов и оттенков, но в пределах чувствительности человеческого зрения различаются лишь семь основных цветов», – рассказывает Вассерман.

По его словам, если у жительницы Нижнего Новгорода на украшении была изображена шестицветная радуга, то судебное решение вполне обосновано. Если же радуга была обычная, семицветная, то к девушке никаких претензий «ни у кого быть не должно».

«Я, конечно, не видел, как выглядели сережки этой девицы, чтобы определить, насколько обоснованно было судебное решение. Но, во всяком случае, тем, кто носит простую ювелирку с изображением обычной радуги, опасаться, на мой взгляд, нечего», – заключил Вассерман.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.RU» сказала, что ношение таких сережек не является основанием для ареста и пропагандой нетрадиционных отношений.