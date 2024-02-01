Рудковская раскритиковала Тутберидзе после наказания Валиевой

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала тренера Этери Тутберидзе после наказания фигуристки Камилы Валиевой

Tекст: Денис Тельманов

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка – это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва», – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Продюссер считает, что тренер должна была взять вину на себя, «и с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой».

«Век фигуристов намного короче века наставников. И почему-то они все горят как спички, вот только тепло никому не становится – раз за разом вокруг каждой из них ледяная стена высокомерия, отчуждения и равнодушия», – написала Рудковская.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что на месте тренера Этери Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой, сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».

Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.