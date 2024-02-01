До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.10 комментариев
Рудковская раскритиковала Тутберидзе после наказания Валиевой
Продюсер Яна Рудковская раскритиковала тренера Этери Тутберидзе после наказания фигуристки Камилы Валиевой
Продюсер Яна Рудковская раскритиковала высказывания тренера Этери Тутберидзе о несправедливом наказании своей подопечной, фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за наличие в допинг-пробах запрещенного препарата.
«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка – это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва», – написала Рудковская в своем Telegram-канале.
Продюссер считает, что тренер должна была взять вину на себя, «и с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой».
«Век фигуристов намного короче века наставников. И почему-то они все горят как спички, вот только тепло никому не становится – раз за разом вокруг каждой из них ледяная стена высокомерия, отчуждения и равнодушия», – написала Рудковская.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что на месте тренера Этери Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой, сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».
Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.