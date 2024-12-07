Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.10 комментариев
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО пресекли атаку украинского БПЛА на Белгородскую область
Попытка киевского режима совершить атаку на российскую территорию была пресечена силами ПВО, которые уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожила два беспилотника над территорией Белгородской области, а также перехватило по одному аппарату над Астраханской и Воронежской областями.