Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Бастрыкин потребовал доклад по делу о насилии над ребенком с ОВЗ на Камчатке
Глава СК затребовал доклад по делу о насилии педагога над 10-летним ребенком с ОВЗ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над 10-летним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья, которого ударила логопед-дефектолог.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Владимира Кулакова подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает ТАСС. В регионе возбуждено уголовное дело в отношении логопеда, обвиняемого в насилии над 10-летним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья.
5 декабря в социальных сетях было опубликовано видео, на котором логопед ударяет ребенка, а затем грубо поднимает его с пола. По предварительным данным следствия, женщина, оказывающая частные услуги, применяла к мальчику физическое и психологическое насилие.
Логопед начала заниматься с ребенком с февраля 2024 года. Из-за проблем со здоровьем мальчик не мог сообщить о происходящем. В следственном управлении СК России по Камчатскому краю продолжается расследование инцидента.
Ранее следователи СК начали проверку после инцидента в Рязанской области, где врач якобы толкнул журналистку телеканала НТВ.