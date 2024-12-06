Член СПЧ назвал достижения Первышова за месяц работы врио главы Тамбовской области

Член СПЧ Малькевич: Первышов показал себя как эффективный антикризисный менеджер и управленец

Tекст: Андрей Резчиков

«Первышов демонстрирует высокий уровень открытости – у него налажена обратная связь с жителями. С первых дней он ввел практику прямой трансляции еженедельных оперативных совещаний на официальном сайте правительства Тамбовской области и в соцсети «ВКонтакте». Первое такое заседание собрало более 130 тыс. просмотров», – отметил Александр Малькевич, член президентского Совета по правам человека (СПЧ), депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, журналист.

«Онлайн-трансляции являются эффективным инструментом обратной связи. Все комментарии к трансляции отрабатываются, каждый автор обращения оперативно получает ответ от органов власти. Комментарии жителей к анонсам предстоящей трансляции используются для уточнения информации и доработки повестки, – продолжил собеседник. – Кроме того, прямые эфиры оперативных совещаний повышают эффективность работы чиновников на региональном и муниципальном уровнях за счет прямого доступа к важной информации».

По словам Малькевича, Первышов уделяет большое внимание качеству ответов на обращения жителей – как письменных, так и в социальных сетях. «Он поручил проработать механизм контроля степени удовлетворенности жителей ответами от органов власти. Негативные примеры разбираются во время оперативных совещаний в прямом эфире», – добавил спикер.

Кроме того, врио губернатора показал себя как эффективный антикризисный менеджер и управленец. «За месяц ему удалось ликвидировать последствия коммунальной аварии в городе Котовске, провести разъяснительную работу и оказать помощь пострадавшим во время пожара в Кирсанове, ускорить темпы реконструкции путепровода и открыть одну полосу для движения в Мичуринске. Он быстро и эффективно выстроил горизонтальные связи с ведомствами и структурами для решения проблем», – перечислил собеседник.

По словам Малькевича, также врио поручил провести информационную кампанию по разъяснению причин повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. В результате негативные реакции удалось свести к минимуму.

«Кроме того, для него выезды в районы области, встречи с жителями – тоже важный инструмент в работе. Так, на посту врио губернатора он в первую очередь посетил ряд муниципалитетов (Котовск, Мичуринск, Кирсанов, Рассказово), где провел встречи с главами и выездные совещания по социально-экономическому развитию территорий. Во время совместного пешего обхода Тамбова обсудил основные проблемы с главой города», – отметил член СПЧ.

Новый глава региона также регулярно проводит встречи с представителями силовых структур, руководителями федеральных служб и ведомств, предпринимателями. Такая работа будет способствовать консолидации элит вокруг первого лица региона, подчеркивает Малькевич.

«Одна из ключевых тем для Евгения Первышова – поддержка участников СВО, и здесь он выстраивает свою работу в соответствии с поручениями главы государства. В День матери встретился в неформальной обстановке с мамами участников СВО. В первые дни работы посетил фонд «Защитники Отечества» и открывшийся Военно-социальный центр Минобороны РФ», – напомнил спикер.

Кроме того, Первышов активно работает над развитием инвестиционной политики региона. Провел цикл встреч с руководителями крупных промышленных предприятий, руководством Юго-восточной железной дороги, и выступил по теме агродипломатии на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ под руководством главы ведомства Сергея Лаврова.

Таким образом, Первышов за месяц работы в должности врио губернатора показал «профессиональный подход к выполнению всех поставленных перед ним задач – и президентом, и жителями».

Напомним, бывший мэр Краснодара, участник СВО Евгений Первышов возглавляет Тамбовскую область чуть больше месяца. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора региона в начале ноября. В ходе встречи с главой государства Первышов сказал, что постарается применить все знания, полученные в рамках подготовки по программе «Время героев».