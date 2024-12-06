Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские военные ошибочно зашли на позиции ВСУ и начали обустраивать окопы, не заметив, что находятся на территории противника, передает медиагруппа «Звезда».

ВСУ не обратили внимания на закрепление российских военных. В это время к ним подошел офицер и поинтересовался, что они делают. Получив ответ, он просто продолжил путь. Российские военные поняли об опасности и отправили посыльного, так как связь по рации была потеряна.

Пока ожидалось подкрепление, российские солдаты закидали позиции противника гранатами, что вызвало замешательство среди ВСУ.

В итоге атака изнутри позволила разгромить противника, а среди пленных оказался офицер «Азова», который ранее пытался установить контакт.

Бой длился 28 дней и закончился победой российских войск.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что подразделения Южной группировки ВС России освободили поселок Артемовск в Донецкой народной республике. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил, что подразделения иностранных наемников под Артемовском понесли тяжелые потери, что вынудило их отойти с передовой линии фронта. После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт.