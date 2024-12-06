Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Российский батальон случайно закрепился на позициях ВСУ и захватил офицера «Азова»
Российские военные случайно закрепились на позициях ВСУ и захватили в плен офицера «Азова» благодаря подкреплению, которое пришло после потери связи, рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском командир батальона Сергей Фалелеев в программе «Ищу своих».
По его словам, российские военные ошибочно зашли на позиции ВСУ и начали обустраивать окопы, не заметив, что находятся на территории противника, передает медиагруппа «Звезда».
ВСУ не обратили внимания на закрепление российских военных. В это время к ним подошел офицер и поинтересовался, что они делают. Получив ответ, он просто продолжил путь. Российские военные поняли об опасности и отправили посыльного, так как связь по рации была потеряна.
Пока ожидалось подкрепление, российские солдаты закидали позиции противника гранатами, что вызвало замешательство среди ВСУ.
В итоге атака изнутри позволила разгромить противника, а среди пленных оказался офицер «Азова», который ранее пытался установить контакт.
Бой длился 28 дней и закончился победой российских войск.
Напомним, в конце апреля сообщалось, что подразделения Южной группировки ВС России освободили поселок Артемовск в Донецкой народной республике. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил, что подразделения иностранных наемников под Артемовском понесли тяжелые потери, что вынудило их отойти с передовой линии фронта. После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт.