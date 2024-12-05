Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Путин рассказал об отстающих сферах в России
Путин назвал среди отстающих сфер медицинскую помощь и доступность жилья
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам подчеркнул необходимость улучшения медицинской помощи и доступности жилья в стране, отметив, что эти сферы требуют особого внимания.
«Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин предложил обсудить эффективность новых национальных проектов в июне 2025 года на очередном заседании Совета по стратегическому развитию.