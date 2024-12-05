Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.7 комментариев
Туск предостерег Европу от ошибок политиков Первой мировой
Премьер Польши Туск призвал Европу избежать ошибок лидеров перед Первой мировой
Польский премьер Дональд Туск на встрече с Робертой Метсолой подчеркнул важность избегания политических ошибок, приведших к Первой мировой, назвав европейских лидеров той эпохи «сомнамбулами».
Премьер-министр Польши призвал европейских лидеров проявить ответственность и избежать ошибок, которые привели к Первой мировой войне, передает ТАСС.
В своей речи он подчеркнул, что Европе необходимо иметь чувство ответственности и предсказуемости, чтобы избежать повторения событий прошлого.
«Мы не имеем права повторить ошибки, которые совершили в XX веке политические сомнамбулы, которые поставили мир на грань катастрофы», – сказал Туск.
Он также обратил внимание на термин «сомнамбулы» (sleepwalkers), который используется для описания политиков эпохи перед Первой мировой войной. Этот термин, по его словам, указывает на людей с огромной властью, но с недостатком воображения.
Отметим, Туск ссылался на книгу австралийского историка Кристофера Кларка «Сомнамбулы: как Европа пришла к войне в 1914 году», которая детализирует ошибки европейских лидеров той эпохи.
Ранее Туск заявил о решающей фазе конфликта на Украине.