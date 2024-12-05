Лавров заявил об угрозе перехода холодной войны в горячую стадию из-за НАТО

Tекст: Александра Юдина

На заседании СМИД ОБСЕ он отметил, что нынешняя ситуация в мире напоминает реинкарнацию холодной войны, однако с гораздо более серьезными последствиями, передает ТАСС.

«США и их союзники выбросили все это на свалку, как и договоры по противоракетной обороне и по ракетам средней и меньшей дальности. Спрашивается, ради чего? Ответ для нас очевиден – в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг», – подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, такое поведение западных стран связано с их желанием вновь поднять НАТО на передний план международной политики. Он считает, что после провала в Афганистане Западу потребовался новый враг, чтобы объединить свои силы, что привело к текущему обострению международной обстановки.

Лавров также подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта, и призвал международное сообщество к восстановлению баланса сил и соблюдению договоренностей по безопасности. Он отметил, что дальнейший рост напряженности может иметь катастрофические последствия для всего мира.

Ранее Лавров выразил обеспокоенность тем, что на Западе все чаще обсуждают прекращение огня как средство дать Украине «передышку» и возможность вооружиться. Также глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.