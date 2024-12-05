«Единая Россия» подчеркнула важность волонтерства в России

Tекст: Александра Юдина

Депутаты партии «Единая Россия» отметили важность волонтерского движения в России.

«Нам силу дают добрые дела. С нашим днем, добровольцы! Делать добро и не ждать ничего в ответ – это про нас», – отметила заместитель председателя Комитета Госдумы Ольга Занко в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что выступила автором 14 законов и поправок, способствующих поддержке волонтеров и их организаций, среди которых новые формы поддержки и финансовая помощь.

«Волонтеры – это люди, которые всегда первыми оказываются там, где они нужны больше всего», – добавила она, подчеркнув, что благодарна всем, кто вносит свой вклад в развитие волонтерского движения.

Зампредседателя комитета ГД по молодежной политике Михаил Киселев в своем Telegram-канале заявил, что в этом году был принят закон о дополнительных мерах поддержки доноров, отменен НДФЛ для волонтеров при возмещении расходов на медуслуги и добавлены преимущества для волонтеров при поступлении в колледжи. Он также подчеркнул важность инициатив Артема Метелева, благодаря которым появились новые законы о поддержке добровольчества.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Оглоблина Юлия в своей соцсети ВКонтакте указала, что День волонтера стал для нее особенным днем. Она вспомнила свою деятельность в Российском союзе сельской молодежи и подчеркнула важность волонтерских инициатив на селе.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале подчеркнула роль волонтеров в пандемию COVID-19 и в СВО, назвав движение «огромной армией», и отметила, что более 21 млн россиян уже стали волонтерами.