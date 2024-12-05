Матвиенко предупредила о рисках введения медстандартов

Матвиенко призвала Минздрав урегулировать ситуацию с обязательными медстандартами

Tекст: Александра Юдина

Матвиенко обратила внимание на напряженность, возникшую из-за введения с января 2025 года обязательных клинических рекомендаций, передает «Коммерсантъ».

Она призвала Минздрав провести разъяснительную работу с медорганизациями, чтобы избежать проблем, связанных с новыми требованиями, подчеркнув, что врачи сталкиваются с трудностями, несмотря на заявления ведомства об отсутствии проблем.

Отмечается, что врачебное сообщество выражает опасения, что многие региональные медицинские учреждения не смогут обеспечить выполнение КР из-за ограниченного финансирования.

Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев в своем письме Национальной медицинской палате и Всероссийскому союзу пациентов указал на риски административного и уголовного преследования врачей за несоответствие стандартам.

Как отметила юрист Ирина Гриценко, некачественное оказание медпомощи может привести к финансовым санкциям со стороны страховых компаний и отказу в оплате счетов.

Она привела пример, когда отсутствие необходимого оборудования, такого как аппарат МРТ, становится причиной для признания медицинского случая неоплачиваемым.

Напомним, в сентябре 2023 года Верховный суд РФ постановил, что клинические рекомендации, хотя и не являются пока полноценными нормативными актами, фактически обязательны для исполнения медицинскими организациями.

Это решение было принято в связи с делом одной из пациенток, недовольной качеством оказанной медицинской помощи при удалении аппендицита. По клиническим рекомендациям, операция должна быть проведена в течение двух часов после постановки диагноза, но в этом случае прошло около десяти часов.