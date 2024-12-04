Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.0 комментариев
Премьер Грузии заявил о полном контроле ситуации в стране и «предательстве» со стороны президента
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о полном контроле ситуации в стране, несмотря на непрерывные радикальные акции протеста против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции 4 декабря он заявил, что правительство «все контролирует, «майдан» провалился».
При этом он подверг критике представительства ЕС и США за то, что те «не осуждают системное наследие» со стороны радикальных митингующих.
Как сказал Ираклий Кобахидзе, «отсутствие такого осуждения является «зеленым светом» для продолжения насилия».
Премьер-министр заявил, что «действующая администрация США оставляет в Грузии максимально тяжелое наследие», но предположил грядущие изменения в отношениях Вашингтона и Тбилиси после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
По его словам, «лидеры оппозиции и богатых НПО прячутся в офисах, но они не уйдут от ответственности».
«Агрессивное меньшинство, либеральные фашисты, получают западное финансирование и на эти деньги проповедуют идеологию либерального фашизма, в том числе аморально вовлекая детей в протесты», – отметил он.
Также глава правительства Грузии назвал «предательством страны» призывы президента Саломе Зурабишвили к иностранным политиками не признавать итоги парламентских выборов 26 октября.
«Раньше она изменяла в личной жизни, теперь изменяет стране», – сказал он.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил, что значительная часть участников акций в Тбилиси – иностранцы.
Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.