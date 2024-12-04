Премьер Грузии заявил о полном контроле ситуации в стране и «предательстве» со стороны президента

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На пресс-конференции 4 декабря он заявил, что правительство «все контролирует, «майдан» провалился».

При этом он подверг критике представительства ЕС и США за то, что те «не осуждают системное наследие» со стороны радикальных митингующих.

Как сказал Ираклий Кобахидзе, «отсутствие такого осуждения является «зеленым светом» для продолжения насилия».

Премьер-министр заявил, что «действующая администрация США оставляет в Грузии максимально тяжелое наследие», но предположил грядущие изменения в отношениях Вашингтона и Тбилиси после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

По его словам, «лидеры оппозиции и богатых НПО прячутся в офисах, но они не уйдут от ответственности».

«Агрессивное меньшинство, либеральные фашисты, получают западное финансирование и на эти деньги проповедуют идеологию либерального фашизма, в том числе аморально вовлекая детей в протесты», – отметил он.

Также глава правительства Грузии назвал «предательством страны» призывы президента Саломе Зурабишвили к иностранным политиками не признавать итоги парламентских выборов 26 октября.

«Раньше она изменяла в личной жизни, теперь изменяет стране», – сказал он.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе сообщил, что значительная часть участников акций в Тбилиси – иностранцы.

Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.