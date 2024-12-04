Дипломат Долгов спрогнозировал популярность в США интервью Лаврова Карлсону

Tекст: Олег Исайченко

«Неискаженная российская позиция будет очень востребована на Западе, учитывая имеющийся там запрет российских СМИ. Значительной части граждан США и Европы антироссийская пропаганда, цензура уже набили оскомину. Они хотят слышать разные точки зрения», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

«Так что у Запада явно есть потребность с ознакомлением развернутой позиции Москвы, особенно в ожидании инаугурации Трампа и после нашего испытания «Орешника». Тем более у Карлсона достаточно популярный канал, большая аудитория. А Лавров всегда красноречив и умеет доводить до слушателей то, что надо и как надо», – добавил собеседник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что полуторачасовое интервью главы ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону, которое выйдет через пару дней, получилось масштабным.

Лавров обсудил действия киевского режима как на территории Украины, так и за ее пределами. Министр затронул вопросы, касающиеся мирного населения, гражданской инфраструктуры и террористических атак, приписываемых Украине. По словам Захаровой, министр также углубился в обсуждение этимологии украинского кризиса и поделился своим видением будущего региона.

Захарова подчеркнула, что Лавров осветил эти темы подробно, предоставив глубокий анализ текущей ситуации и перспектив. Это интервью, по мнению Захаровой, должно пролить свет на российскую точку зрения по ключевым международным вопросам и конфликту на Украине.

Интересно, что Карлсон также сообщил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому давать ему интервью. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что поездка Карлсона в Москву может быть неформальной инициативой Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.