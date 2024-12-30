Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Минобороны сообщило о подвигах сержантов в боях на Украине
Минобороны: Сержант Адаев лично уничтожил группу ВСУ, атаковавшую с фланга
Сержант Арген Адаев успешно отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, ликвидировав группу противника с фланга, что позволило удержать позиции, рассказали в Минобороны.
В ходе боя Адаев выявлял расположение противника и огневые точки, успешно руководил действиями мотострелков. Он занимал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга, передает ТАСС.
Благодаря его действиям и работе подчиненных, российские войска удержали занимаемый участок. В ведомстве также рассказали о младшем сержанте Игоре Костромине. Его бойцы скрытно подошли к украинскому опорному пункту и после нескольких часов штурма захватили его. Костромин и его подчиненные, закрепившись на новом рубеже, успешно отразили несколько атак украинских сил, пытавшихся вернуть свою позицию.
Ранее сообщалось, что штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.
Также стало известно, что российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.