Цены на новые авто в России за год снизились до 1,4 млн рублей

Медианная стоимость новых авто в России в 2024 году снизилась до 1,4 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

По данным компании «СберАвто», сообщает РИА «Новости», медианная стоимость новых автомобилей в России в 2024 году составила 1,4 млн рублей, что ниже прошлогоднего показателя в 1,5 млн рублей. Одновременно с этим стоимость подержанных машин поднялась до 1,1 млн рублей против 1,07 млн рублей в 2023 году.



Наибольшая медианная цена на новые автомобили зафиксирована в Москве – почти 1,95 млн рублей, что на 150 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. В Московской области, напротив, произошел рост до 1,9 млн рублей. В Петербурге стоимость новых автомобилей увеличилась до 1,63 млн рублей, а годом ранее составляла 1,52 млн рублей.

Из числа регионов с самой высокой медианной ценой на новые авто, только в Челябинской области цена выросла до 1,3 млн рублей. В Свердловской области и Башкирии медианная стоимость уменьшилась на 19% до 1,7 млн рублей, в Краснодарском крае снизилась на 18% до 1,4 млн рублей, в Тюменской области – на 13% до 2 млн рублей.

Стоимость подержанных автомобилей оказалась самой высокой в Москве и области – 1,25 млн и 1,24 млн рублей соответственно. В Тюменской области медианная цена увеличилась на 20% до 1,2 млн рублей. В Санкт-Петербурге поддержанные машины продаются по 1,1 млн рублей, что составляет рост на 5% за год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% в годовом выражении, достигнув 168,5 тыс. единиц. Кроме того, на 15% выросли по сравнению с сентябрем. В России начались продажи седана Citroen C4, который собран на калужском заводе и оборудован мотором мощностью 115 лошадиных сил.

