В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Мэрия Турку предложила использовать здание генконсульства России для арт-резиденции
Мэрия финской Турку предложила использовать здание бывшего генконсульства России для арт-резиденции
Мэрия Турку предложила использовать здание бывшего генконсульства России в Финляндии в качестве арт-резиденции, прием заявок на которую начался 3 декабря и продлится до 20 января.
Мэрия финского города Турку предложила деятелям культуры использовать здание бывшего генерального консульства России в качестве арт-резиденции, сообщает ТАСС.
Это предложение касается использования пространства в течение периода со 2 июня по 15 августа 2025 года, сроком на один – два с половиной месяца.
На сайте мэрии опубликованы фотографии интерьеров здания.
Прием заявок на использование здания начался 3 декабря и продлится до 20 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия арестовала более 30 объектов российской недвижимости, включая квартиры и здания в Хельсинки. Генпрокуратура решила оспорить арест российского имущества в Финляндии, считая его несправедливым. Администрация Хельсинки подала иск против владельцев Helsinki Hall из России, обвинив их в нарушении местных законов.