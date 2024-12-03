Мэрия Турку предложила использовать здание генконсульства России для арт-резиденции

Мэрия финской Турку предложила использовать здание бывшего генконсульства России для арт-резиденции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэрия финского города Турку предложила деятелям культуры использовать здание бывшего генерального консульства России в качестве арт-резиденции, сообщает ТАСС.

Это предложение касается использования пространства в течение периода со 2 июня по 15 августа 2025 года, сроком на один – два с половиной месяца.

На сайте мэрии опубликованы фотографии интерьеров здания.

Прием заявок на использование здания начался 3 декабря и продлится до 20 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия арестовала более 30 объектов российской недвижимости, включая квартиры и здания в Хельсинки. Генпрокуратура решила оспорить арест российского имущества в Финляндии, считая его несправедливым. Администрация Хельсинки подала иск против владельцев Helsinki Hall из России, обвинив их в нарушении местных законов.