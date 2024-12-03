В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Суд в Делавэре повторно отказал Маску в вознаграждении от Tesla на 56 млрд долларов
Суд в Делавэре повторно отказал Маску в пакете вознаграждения от Tesla на 56 млрд долларов
Судья Каталин МакКормик из Делавэра вновь отказала Илону Маску в пакете вознаграждения на 56 млрд долларов, несмотря на повторное голосование акционеров Tesla за его восстановление.
Судья МакКормик из суда по делам компании в Делавэре вновь вынесла решение не в пользу Маска в вопросе его вознаграждения в размере 56 млрд долларов, передает The Guardian..
Совет директоров Tesla утверждал, что огромный пакет вознаграждения необходим для удержания Маска в компании, и сам миллиардер поддерживал это мнение.
Тем не менее судья также обязала Tesla выплатить 345 млн долларов адвокатам, представлявшим истцов, хотя они изначально требовали значительно большую сумму.
В 2017 году Tesla разработала план выплаты Маску в виде 12 траншей акций, привязанных к достижению определенных показателей выручки и рынка.
Однако в 2018 году акционер подал иск, утверждая, что пакет несправедлив и вводит в заблуждение. Несмотря на это, несколько крупных акционеров, таких как государственный пенсионный фонд Норвегии и пенсионная система учителей Калифорнии, проголосовали против.
После июньского голосования Маск выразил свою признательность акционерам, заявив со сцены на мероприятии Tesla: «Я просто хочу сказать: черт возьми, люблю вас, ребята!» Однако на последнее решение судьи он пока не отреагировал.
Ранее сообщалось, что стоимость Dogecoin и акции Tesla значительно возросли с момента победы на американских выборах Дональда Трампа.