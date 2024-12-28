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В ХМАО главу поселка обвинили в покушении на убийство
Жителю поселка Куминский в Ханты-Мансийском округе предъявили обвинение за стрельбу в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональном следственном управлении СК, по данным источников, он является главой поселка.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу из карабина в частном доме местных жителей, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Дело возбуждено в связи с незаконным проникновением в жилище, угрозой убийством и покушением на убийство. Инцидент произошел ночью 27 декабря. Мужчина пришел в дом, где выстрелил в потолок и стены, после чего угрожал жильцам.
Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что причиной действий обвиняемого стал конфликт с 15-летним подростком, вступившим в отношения с его 12-летней дочерью.
После инцидента в доме мужчина продолжил ходить по поселку с оружием. Когда к нему подъехал участковый, он произвел выстрел и забежал в дом своего знакомого, где продолжил стрельбу в сторону улицы.
В настоящее время обвиняемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.