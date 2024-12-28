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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    0 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    8 комментариев
    28 декабря 2024, 14:58 • Новости дня

    Грузинская партия привезла подарки детям из Курской области

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла подарки детям в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла гуманитарную помощь в Курск и поздравила детей с Новым годом, вручив подарки от грузинских детей.

    Грузинская партия «Солидарность во имя мира» привезла в Курск партию гуманитарной помощи, представители партии поздравили детей курского приграничья с Новым годом, вручили им подарки, полученные от грузинских детей, передает Sputnik.

    Секретарь партии Мамука Пипия подчеркнул, что целью визита было поддержание дружбы и сотрудничества между народами России и Грузии.

    «Мы приехали из Грузии, чтобы поддержать маленьких детей и взрослых. Мы привезли подарки от наших грузинских детей для детей курского приграничья. Грузия стоит рядом со своими братьями-россиянами и будет всегда оказывать им необходимую помощь», – заявил Пипия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российско-грузинские отношения вошли в новую фазу, которая может быть отмечена улучшением дипломатических связей между странами.

    До этого фонд «Защитников Отечества» отправил 10 тыс. подарков с Кремлевской елки для детей из семи регионов России, где из-за обстрелов ВСУ сохраняется напряженная обстановка.

    26 декабря 2024, 11:45 • Новости дня
    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ Кабанов предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза

    Член СПЧ предложил муфтию Москвы уехать из России после критики Деда Мороза
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дед Мороз и Снегурочка являются общей традиционной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Всем, кому претят российские ценности и образ жизни, стоит покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Член СПЧ резко отреагировал на высказывание зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о том, что верующие мусульмане должны относиться к Деду Морозу и его внучке Снегурочке как к героям мультфильмов, у которых нет никакой волшебной силы.

    «Мы еще с детства и наши дети сейчас знаем, что Дед Мороз со Снегурочкой есть и будут! Они есть в наших культуре и традициях, волшебных детских сказках и воспоминаниях. Это наша общая традиционная ценность, не первый век передаваемая из поколения в поколение. А тот, кто это отрицает и призывает к отрицанию других, является откровенным недругом», – написал в своем Telegram-канале Кирилл Кабанов.

    Он призвал тех, кому претят ценности и образ жизни в России, уехать в страны без Деда Мороза.

    «Возможно, даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», – предложил Кабанов.

    Муфтий Москвы Аляудинов призвал молиться о мире, благополучии и говорить о своих желаниях Господу, а не Деду Морозу, которого, по его словам, следует «ассоциировать с вымышленными героями из мультфильмов».

    Ранее Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Москве заявил, что Санта Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями, подчеркнув, что сказка не знает границ.

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    26 декабря 2024, 13:34 • Новости дня
    Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

    Политолог Лукьянов предсказал успешную депортацию Зурабишвили из дворца президента Грузии

    Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У оппозиции Грузии остался последний шанс добиться существенного обострения в стране. В то же время правящей «Грузинской мечте» отступать некуда и невозможно. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранителей и тактики, которую изберет правительство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Напомним, грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции.

    «В Грузии складывается довольно непростая ситуация», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». Так, с одной стороны, оппозиция решила идти до последнего, уточнил он.

    «Логика понятна: для них это последний шанс добиться существенного обострения, из которого они рассчитывают под аккомпанемент поддержки Запада и беспорядков на улицах выйти победителями», – пояснил собеседник.

    С другой стороны, правящей партии «Грузинская мечта» «отступать некуда и невозможно», продолжил политолог. «Им надо довести до конца переходный период», – подчеркнул Лукьянов. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранительных органов и тактики, которую изберет правительство, считает спикер.

    «В случае с оппозицией понятно: им чем хуже – тем лучше. Вопрос в другом – сумеет ли «Грузинская мечта» обеспечить депортацию Саломе Зурабишвили из резиденции без серьезного конфликта и тем более кровопролития? Таким образом, задача одних – спровоцировать максимальные беспорядки, а задача других – свести это к техническому акту», – отметил аналитик.

    Прогнозировать развитие событий 29 декабря сложно. «Очевидно, что провоцирование ситуации будет очень настойчивым. Протестный сегмент общества сохраняется. Многое будет зависеть от того, насколько удастся его мобилизовать именно на, как выражается оппозиция, «защиту» Зурабишвили», – рассуждает Лукьянов.

    Если «Грузинской мечте» не удастся вывести ее под «белы ручки» из дворца, то это будет воспринято как поражение правительства и добавит адреналина и энтузиазма протестам, считает политолог. «В этом случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а затем власти изберут следующую тактику: пусть себе Зурабишвили сидит в резиденции, пока ей не надоест, но она уже никто», – допускает эксперт.

    «Конечно, подобный шаг будет рассматривать как некоторая слабина «Грузинской мечты». Но я все же думаю, что им удастся вывести Зурабишвили из дворца, вопрос только, какой ценой», – заключил Лукьянов.

    Ранее радикальная грузинская оппозиция заявила, что намерена препятствовать выселению Саломе Зурабишвили из президентского дворца после 29 декабря. Как сообщил один из ее лидеров Николоз Гварамия, «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание» в резиденции. Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она. По словам Долидзе, также обсуждается проведение в Грузии новых выборов.

    Оппозиция уже с 28 декабря намерена выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили, которая запланирована на 29 декабря. Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам, чтобы привезти в Тбилиси как можно больше сторонников.

    В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения Зурабишвили под стражу, если та откажется покидать резиденцию. По грузинским законам, она может получить до года тюрьмы. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия». Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    28 декабря 2024, 11:34 • Видео
    Европа поменяла мнение об Украине и России

    Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    26 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    Путин исполнил мечту школьницы из Московской области
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пообщался с 12-летней Таисией Леоновой, чье желание он исполнил в рамках «Елки желаний», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин перед саммитом Евразийского экономического союза созвонился с 12-летней Таисией Леоновой из Московской области, передает ТАСС.

    Путин выполнил ее новогоднюю мечту в рамках акции «Елка желаний», выбрав ее письмо, в котором она загадала желание посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева.

    Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у Таисии ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.

    Ранее десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

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    25 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции

    Грузинская оппозиция готовится «физически защищать» Зурабишвили от выселения из президентского дворца

    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент от 26 октября, в среду провела консультации по физическому противостоянию выселения из президентского дворца Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия, ранее собиравшийся мочиться в поставляемое в Россию вино, заявил журналистам по итогам обсуждения, что «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание во дворце после 29 декабря».

    Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили и ее резиденции в центре Тбилиси.

    «Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она.

    По ее словам, также обсуждаются детали документа с обоснованием проведения в Грузии новых выборов.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения под стражу Зурабишвили, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря в зале заседания парламента страны.

    В связи с этим сторонники радикальной оппозиции уже с 28 декабря намерены выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать церемонию инаугурации.

    Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам с планами привезти сторонников в Тбилиси и противостоять возможному насильственному выселению Зурабишвили из резиденции.

    По грузинскому УК, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюрьмы.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия».

    «Пока еще есть небольшая надежда, что она не превратится в клоуна и в очередной раз не нарушит закон, – сказал парламентарий. – Хотя ей нет равных по сумасшедшим поступкам».

    Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».

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    27 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал санкции против Иванишвили «наградой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Наградой за защиту национальных интересов» назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе санкции США против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Бидзина Иванишвили и до сегодняшнего дня де-факто находился под санкциями, и его шантажировали в течение трех лет формальным их введением. Теперь исчезли основания для этого шантажа, – сказал глава правительства. – Таким образом, ничего не меняется».

    По его словам, «де-факто санкции действовали потому, что этот человек (экс-премьер) не сдал интересы страны».

    «Вы знаете, какими были вызовы для нашей страны в 2022 году, чего требовали от команды и конкретно от Бидзины Иванишвили, однако он не противопоставил себя главным интересам Грузии. Поэтому сначала ввели де-факто санкции, а сейчас уже приняли такое решение, у которого нет никакого существенного содержания», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «шантажом занималась сила, которую мы называем глобальной партией войны».

    «Мы надеемся, что все изменится в другом направлении», – заявил премьер-министр, который ранее неоднократно говорил о надеждах на перезагрузку отношений Грузии с Западом после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

    «Я говорил сейчас с Бидзиной Иванишвили, и его позиция аналогичная – ничего особенного», – заявил он. «В реальности это награда за защиту национальных интересов нашей страны», – сказал глава правительства.

    Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».

    Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

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    28 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    В Тбилиси прокомментировали «торопливую радость» Зеленского от санкций США против Иванишвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В грузинских политических кругах резко отреагировали на «торопливую радость» украинского лидера Владимира Зеленского, который поблагодарил Вашингтон за санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Конечно, Зеленский выразит благодарность, его же за войну представили на Нобелевскую премию мира, а Бидзину Иванишвили санкционируют за мир», – заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

    Депутат от партии «Сила народа» Дмитрий Хундадзе отметил, что «Бидзине Иванишвили не могут простить, что Грузия не разделила судьбу Украины».

    «Это – политическое преследование за любовь к Родине. Зеленский торопится радоваться, что подтверждает желание вовлечь Грузию в войну», – сказал парламентарий из партии, которая перешла в конструктивную оппозицию к «Грузинской мечте».

    Один из лидеров движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили напомнил, что «Зеленский втянул свою страну в войну и обрек на разрушение, а его представили на Нобелевскую премию мира».

    «Санкции против Бидзины Иванишвили, который защитил Грузию от разрушительной войны, это – евро-американский стандарт!» – заявил Шакаришвили.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США против Бидзины Иванишвили «наградой за защиту национальных интересов».

    Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации».

    Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 16:22 • Новости дня
    НАСА показало похожее на рождественскую елку звездное скопление

    НАСА показало похожее на рождественскую елку звездное скопление NGC 2264

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское космическое агентство НАСА представило новое изображение звездного скопления NGC 2264, напоминающего рождественскую елку.

    Скопление находится на расстоянии примерно 2,5 тыс. световых лет от Земли и состоит из относительно молодых звезд, чей возраст варьируется от одного до пяти млн лет, передает РИА «Новости». Для сравнения, возраст Солнца составляет около пяти млрд лет.

    «В прошлое Рождество обсерватория «Чандра» уже дарила нам скопление звезд. В этом же году новый телескоп (совместно с данными «Чандра») подарил нам кое-что особенное», – отметило НАСА в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Для получения этого изображения были объединены данные обсерватории «Чандра» и результаты работы Майкла Клоу, астрофотографа из Аризоны.

    В ноябре транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» на МКС, доставив новогодние подарки. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, решили приготовить традиционный салат оливье к новогоднему празднику.

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    27 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Грузинская оппозиция ради денег фактически признала итоги выборов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Три из четырех грузинских оппозиционных партий, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в парламент 26 октября, но не соглашаются признавать их итоги, не отказались от бюджетного финансирования, что вызвало раскол в их рядах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «реально все уверены в легитимности выборов, просто по заданию хозяев играют в какие-то игры».

    Он предположил, что оппозиционеры, которые бойкотируют работу парламента и ежедневно выводят сторонников на акции протеста, примут участие в весенней сессии.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «между четырьмя оппозиционными партиями налицо полная несогласованность».

    «Они хотели революцию, у них не получилось, поэтому сейчас (радикальная оппозиция) абсолютно дезориентирована».

    Накануне истек срок подачи заявлений в ЦИК на отказ от бюджетного финансирования, что сделала только партия «Ахлеби» («Новые»). Три остальные партии будут получать ежегодно в целом 4,2 млн лари (1,5 млн долларов). Деньги выделяются в соответствии с полученными голосами.

    Председатели оппозиционных партий «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава и «Лело» Мамука Хазарадзе объяснили свое решение получать деньги от государства необходимостью поддержки сторонников.

    При этом они заявили, что не знают, откуда берет деньги раскритиковавший их лидер «Новых» Николоз Гварамия, хотя задавали ему этот вопрос.

    Гварамия в свою очередь заявил, что оппозиция «призывает к забастовкам, отказу от выплаты налогов, а потом сама не отказывается от финансирования».

    Теперь лидеры оппозиции обвиняют друг друга в подыгрывании правящей «Грузинской мечте».

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    26 декабря 2024, 12:56 • Новости дня
    Грузия отказалась быть «банановой республикой» для Запада
    Грузия отказалась быть «банановой республикой» для Запада
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия не будет «банановой республикой» для Запада, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Москва во времена СССР не позволяла себе такого по отношению к Грузии, чего сегодня позволяют себе некоторые в Брюсселе», – сказал он журналистам.

    По его словам, «грузинское общество наблюдает, кто сегодня настоящий европеец и разделяет подлинные европейские ценности, а кто просто является фарисеем».

    «Грузия не будет «банановой республикой» ни для Запада, ни для тех, кто этого может хотеть внутри страны», – подчеркнул Шалва Папуашвили.

    «(На Западе) повторяют путь, которые прошли по отношению к Грузии сначала Российская империя, а затем Советский Союз, когда не уважали выбор грузинского народа и суверенитет. И сейчас некоторые западные политики действуют аналогичными методами», – сказал он.

    «Определенные силы и сегодня хотят управлять нашей страной извне. Именно выражением этого было участие в антиправительственных митингах в Тбилиси министров иностранных дел Эстонии и Литвы. Это и есть неуважение к суверенитету Грузии», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    Он отметил, что в этот контекст укладывается заявление экс-премьера Швеции Карла Бильдта о том, что «ЕС и другие должны решить, кого считать легитимным президентом Грузии».

    «Дожили мы и до того, что через 33 года независимости нам назначат наместника», – указал Шалва Папуашвили.

    По его словам, в ЕС, в том числе в Брюсселе, «должны сдать экзамен, тест» на отношение к Грузии и признать итоги парламентских выборов 26 октября.

    «Когда иностранные акторы будут грубо нарушать наш суверенитет, мы не будем молчать», – заявил Шалва Папуашвили.

    Ранее председатель парламента Грузии рассказал о принуждении Западом к «эскалации» против России.

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    27 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Премьер Грузии рассказал о катастрофе Украины после «искусственного «Майдана»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Эмоции украинского «Майдана» были искусственными, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, напомнивший сторонникам оппозиции о печальных последствиях событий 2013-2014 годов в Киеве для Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Эмоции украинского «Майдана» были искусственными, – сказал он журналистам. – Такими же они были сейчас в Грузии (на акциях оппозиции). Это координированные действия с целью распространения идеологии либерального фашизма, беспорядков, смены властей».

    «Что это все принесло Украине? До «Майдана» Украина была государством с суверенитетом, территориальной целостностью, развивалась экономика... Сегодня Украина потеряла 20 процентов территорий, в такой тяжелой ситуации полностью нарушен ее суверенитет, в экономике тяжелейшее положение», – сказал председатель правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «разрушена украинская инфраструктура, в том числе с точки зрения энергетики, 20 процентов территорий оккупировано, погибли сотни тысяч человек, о чем говорит и (избранный президент США Дональд) Трамп».

    «Вот к чему обычно приводят искуственно навязанные извне эмоции», – сказал он.

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    26 декабря 2024, 11:52 • Новости дня
    Председатель парламента Грузии рассказал о принуждении Западом к «эскалации» против России

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал о деталях давления на него со стороны иностранных акторов с требованием антироссийских действий спустя несколько дней после начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наши проблемы (с Западом) начались в феврале 2022 года. Выяснилось, что у некоторых акторов к нам был специфический интерес. До этого нам говорили, чтобы мы вели по отношению к России политику стратегического терпения и недопущения эскалации. В один день все изменилось», – рассказал он телекомпании «Рустави-2».

    «В моем кабинете на четвертый день после начала военных действий важный представитель одной из больших стран, которая многое решает, предлагал выбрать сторону добра и зла, ввести санкции против России, пойти на эскалацию, – заявил он. – Такое происходило и в других кабинетах».

    «Мы сказали, что так не получится. Вы защищены зонтиком НАТО, а нам что делать? Вы будете за нас воевать? Вы нам поможете финансово, если мы введем санкции? Нам ответили: «Нет, но что-то придумаем», – рассказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, ожидания Грузии на «изменения контекста» связаны с периодом после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

    «Мы ждем с оптимизмом. Это не значит, что в администрации Дональда Трампа какие-то особые планы по Грузии или «Грузинской мечте». Наш оптимизм основан на совпадениях по многим вопросам и ценностям», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, для избранного президента США «неприемлемы нескончаемые конфликты, ЛГБТ-истерия, неформального влияния глубинного государства и партии войны».

    «То есть все, о чем мы говорили и говорим, есть и в его риторике, – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии. – Вот таких изменений мы и ждем».

    Ранее власти Грузии говорили, что их призывали к партизанской войне против России.

    В Грузии выражали надежду, что избрание Трампа положит конец требованиям открыть «второй фронт».

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    27 декабря 2024, 05:43 • Новости дня
    Эксперт подсчитал время Деда Мороза для каждого ребенка в России

    У Деда Мороза будет всего 0,0095 секунды на каждого ребенка России 31 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный сотрудник РУДН Артур Давтян рассчитал, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку от пяти до девяти лет в России лишь 0,0095 секунды, учитывая общее количество детей в этой возрастной группе.

    Как сообщает ТАСС, научный сотрудник института компьютерных наук и телекоммуникаций факультета физико-математических и естественных наук РУДН Артур Давтян заявил, что 31 декабря Дед Мороз сможет уделить каждому ребенку в России всего 0,0095 секунды. Это связано с тем, что в стране 9 073 878 детей в возрасте от пяти до девяти лет, согласно данным Росстата.

    Давтян объяснил, что в сутках всего 24 часа или 86 400 секунд. Для того чтобы рассчитать, сколько времени Дед Мороз может уделить каждому ребенку, он разделил количество секунд в сутках на общее количество детей.

    Эксперт также проанализировал, сколько времени понадобится Деду Морозу, чтобы выслушать стихотворение от каждого ребенка. Он пришел к выводу, что если каждая встреча занимает около пяти минут, то Деду Морозу нужно 86,3 года, чтобы поздравить всех детей России лично. Давтян отметил, что без помощников Деду Морозу не справиться с такой задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследование общества «Знание» и ВЦИОМ выявило, что россияне предпочитают дарить сладкие наборы и творческие игры детям на Новый год.

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    27 декабря 2024, 09:31 • Новости дня
    Школьница узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»

    Школьница из Подмосковья узнала из новостей, что Путин выбрал ее открытку на «Елке желаний»

    Tекст: Александра Юдина

    Двенадцатилетняя Таисия Леонова из Подмосковья узнала из телевизионного репортажа о том, что ее открытку с описанной в ней мечтой посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева была выбрана президентом Владимиром Путиным на «Елке желаний».

    Девочка из Московской области в свой день рождения узнала, что российский лидер выбрал открытку с ее мечтой на «Елке желаний», передает ТАСС.

    Таисия мечтала посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева и увидеть работу артистов.

    Девочку вместе с семьей пригласили в здание Государственного академического ансамбля народного танца Моисеева, она познакомилась с народной артисткой России Еленой Щербаковой. Ей также показали кабинет Игоря Моисеева и провели экскурсию, а также организовали мастер-класс от артистов балета.

    Таисия рассказала, что в прошлом году ее заявку на «Елке желаний» не выбрали. Однако в этом году, решив написать желание, она выбрала то, что самостоятельно осуществить не могла бы.

    «Ощущения трудно описать, это и восторг, и шок», – поделилась девочка, описывая свои эмоции после телефонного разговора с президентом.

    Накануне президент пообщался с 12-летней Таисией Леоновой. Во время телефонного разговора Путин поинтересовался у девочки ее впечатлениями от посещения репетиции. Также он поговорил с матерью девочки и тепло поздравил их с наступающим Новым годом.

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    26 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Члены правительства приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

    Члены правительства продолжают участвовать в новогодней благотворительной акции «Елка желаний»: вице-премьер Юрий Трутнев передаст 13-летнему Ростиславу из Сочи комплект спортивной формы для тхэквондо, а Татьяна Голикова подарит 12-летней Кристине из Воронежской области скрипку.

    Правительство продолжает участвовать в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

    Так, вице-премьер Юрий Трутнев подарит 13-летнему Ростиславу из Сочи комплект спортивной формы для занятий тхэквондо. Также он организует поездку на Байкал для 13-летней Милены из ДНР и поможет девятилетнему Никите из Сочи попробовать себя в роли военного.

    12-летняя Наталия из Амурской области загадала: «Здоровья всем людям и красивую мягкую игрушку», и Трутнев пообещал исполнить ее мечту.

    Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подарит 12-летней Кристине из Воронежской области скрипку.

    Министр спорта Михаил Дегтярев исполнит сразу семь детских желаний, включая встречу 14-летнего Евгения с известными волейболистами и полет 13-летнего Ильи из Чебоксар в аэротрубе.

    Девятилетняя москвичка Василиса встретится с гимнастками Ариной и Диной Авериными, а пятилетний Руслан из Ижевска получит в подарок шведскую стенку, 14-летняя Ладаслава из Перми получит хоккейный нагрудник, а 14-летняя Валерия из Нижнего Новгорода отправится на ледовое шоу с участием Александры Игнатовой, где девочка сможет взять у нее автограф,12-летнего Павла из Нижнего Тагила прокатят на ретроавтомобиле.

    Министр юстиции Константин Чуйченко предоставит 14-летнему Сергею из Щелкова возможность почувствовать себя машинистом электропоезда, а 12-летней Александре из Петербурга подарит хоккейные щитки.

    Глава МЧС Александр Куренков исполнит мечту девятилетнего Димы из Петербурга стать пилотом вертолета и подарит 13-летнему Тиграну кемпинговую палатку.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин организует для 12-летней Дарьи поход в цирк на Цветном бульваре, а четырехлетнему Роме из Москвы поможет познакомиться с профессией тракториста. Для девятилетней Евы из Херсонской области министр приготовил танцевальный коврик.

    Ранее десятилетняя Маргарита Руцинская из Шебекино осуществила свою мечту благодаря президенту России Владимиру Путину и совершила тренировочный полет на авиатренажере «Сухой Суперджет 100» в Москве.

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    28 декабря 2024, 13:59 • Новости дня
    Эксперт раскрыл причины предпраздничного уныния

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Плохое настроение перед праздниками формируется из четырех факторов, среди которых стремление решить все проблемы до конца года, а таже финансовые трудности, заявил клинический психолог Илья Суслов.

    Основная причина предпраздничного уныния заключается в чувстве «долженствования». Многие дела, которые мы считаем обязательными к выполнению до Нового года, могут быть отложены, это позволит избежать выгорания и стресса, сказал Суслов «Газете.Ru».

    Суслов также отметил, что многие люди испытывают стресс из-за планирования праздничных мероприятий. Это включает в себя поиск мест для празднования и организацию каникул для детей. Часто используется принцип «чем больше, тем лучше», что только усиливает давление.

    Психолог подчеркнул, что многолетние традиции, такие как приготовление праздничных блюд, также вносят вклад в чувство усталости. Люди продолжают готовить самостоятельно, что приводит к полному истощению к празднику.

    Финансовые аспекты также играют значительную роль в предпраздничном стрессе. Суслов посоветовал планировать расходы заранее и избегать импульсивных покупок. «Необязательно дарить дорогие подарки», – заключил он.

    Ранее социологи назвали традиции, которые остаются важными для россиян при подготовке новогоднего стола и встречи Нового года.

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