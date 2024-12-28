Грузинская партия привезла подарки детям из Курской области

Лукьянов оценил шансы изгнания Зурабишвили из дворца президента Грузии

Политолог Лукьянов предсказал успешную депортацию Зурабишвили из дворца президента Грузии

Tекст: Анастасия Куликова

«В Грузии складывается довольно непростая ситуация», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». Так, с одной стороны, оппозиция решила идти до последнего, уточнил он.

«Логика понятна: для них это последний шанс добиться существенного обострения, из которого они рассчитывают под аккомпанемент поддержки Запада и беспорядков на улицах выйти победителями», – пояснил собеседник.

С другой стороны, правящей партии «Грузинская мечта» «отступать некуда и невозможно», продолжил политолог. «Им надо довести до конца переходный период», – подчеркнул Лукьянов. К чему приведет это противостояние, зависит от профессионализма правоохранительных органов и тактики, которую изберет правительство, считает спикер.

«В случае с оппозицией понятно: им чем хуже – тем лучше. Вопрос в другом – сумеет ли «Грузинская мечта» обеспечить депортацию Саломе Зурабишвили из резиденции без серьезного конфликта и тем более кровопролития? Таким образом, задача одних – спровоцировать максимальные беспорядки, а задача других – свести это к техническому акту», – отметил аналитик.

Прогнозировать развитие событий 29 декабря сложно. «Очевидно, что провоцирование ситуации будет очень настойчивым. Протестный сегмент общества сохраняется. Многое будет зависеть от того, насколько удастся его мобилизовать именно на, как выражается оппозиция, «защиту» Зурабишвили», – рассуждает Лукьянов.

Если «Грузинской мечте» не удастся вывести ее под «белы ручки» из дворца, то это будет воспринято как поражение правительства и добавит адреналина и энтузиазма протестам, считает политолог. «В этом случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а затем власти изберут следующую тактику: пусть себе Зурабишвили сидит в резиденции, пока ей не надоест, но она уже никто», – допускает эксперт.

«Конечно, подобный шаг будет рассматривать как некоторая слабина «Грузинской мечты». Но я все же думаю, что им удастся вывести Зурабишвили из дворца, вопрос только, какой ценой», – заключил Лукьянов.

Ранее радикальная грузинская оппозиция заявила, что намерена препятствовать выселению Саломе Зурабишвили из президентского дворца после 29 декабря. Как сообщил один из ее лидеров Николоз Гварамия, «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание» в резиденции. Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили.

«Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она. По словам Долидзе, также обсуждается проведение в Грузии новых выборов.

Оппозиция уже с 28 декабря намерена выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили, которая запланирована на 29 декабря. Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам, чтобы привезти в Тбилиси как можно больше сторонников.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения Зурабишвили под стражу, если та откажется покидать резиденцию. По грузинским законам, она может получить до года тюрьмы. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия». Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».