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С футболиста сборной России Зобнина через суд взыскали долги за капремонт
Мировой судья в Москве взыскал с футболиста Романа Зобнина, представляющего московский «Спартак» и сборную России, задолженность по взносам на капитальный ремонт, по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.
Суд в Москве вынес решение о взыскании долгов за капитальный ремонт с полузащитника московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, сообщает ТАСС.
В пресс-службе суда уточнили, что мировой судья судебного участка №464 района Покровское-Стрешнево города Москвы выпустил судебный приказ о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт с Зобнина. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы из-за неуплаты платежей.
Зобнин, которому сейчас 30 лет, играет за «Спартак» с июня 2016 года. В текущем сезоне он провел десять матчей в различных турнирах, отличившись одним забитым голом и одной результативной передачей. В составе «Спартака» Зобнин добился значительных успехов, став чемпионом России в сезоне 2016/2017, а также завоевав Кубок страны и Суперкубок России.
Кроме клубных достижений, Зобнин также успешно выступал за сборную России. Он принимал участие в чемпионате мира 2018 года, где вместе с командой дошел до четвертьфинала. Всего на счету полузащитника 41 матч за национальную сборную.
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