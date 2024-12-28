Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Путин подписал закон о наказании добровольцев за военные преступления
Путин подписал закон об ответственности добровольцев за военные преступления
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев, такие как неисполнение приказа, самовольное оставление части или службы и дезертирство.
Путин утвердил закон, который вводит уголовную ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, передает ТАСС.
Закон охватывает такие нарушения, как неисполнение приказа, самовольное оставление части или службы и дезертирство.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет виды деяний, которые считаются преступлениями против военной службы. Эти положения касаются всех категорий военнослужащих, включая тех, кто проходит службу по призыву, контракту, находится в запасе или участвует в военных сборах.
Новые нормы также определяют некоторые понятия, касающиеся добровольческих формирований. Например, уточняется, что под начальником подразумевается лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями в отношении военнослужащего.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предполагается распространить уголовную ответственность за преступления против военной службы на участников добровольческих формирований.