Путин подписал закон о наказании добровольцев за военные преступления

Путин подписал закон об ответственности добровольцев за военные преступления

Tекст: Вера Басилая

Путин утвердил закон, который вводит уголовную ответственность за преступления против военной службы для добровольцев, передает ТАСС.

Закон охватывает такие нарушения, как неисполнение приказа, самовольное оставление части или службы и дезертирство.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет виды деяний, которые считаются преступлениями против военной службы. Эти положения касаются всех категорий военнослужащих, включая тех, кто проходит службу по призыву, контракту, находится в запасе или участвует в военных сборах.

Новые нормы также определяют некоторые понятия, касающиеся добровольческих формирований. Например, уточняется, что под начальником подразумевается лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями в отношении военнослужащего.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предполагается распространить уголовную ответственность за преступления против военной службы на участников добровольческих формирований.