Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.0 комментариев
На добровольцев распространили ответственность за дезертирство и неисполнение приказов
Госдума одобрила уголовную ответственность для добровольцев за неисполнение приказов и дезертирство
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому на участников добровольческих формирований распространяется уголовная ответственность за ряд преступлений против военной службы.
Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, сообщает ТАСС. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов.
На граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, предлагается распространить отдельные положения статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы.
Кроме того, добровольцы будут нести ответственность за насильственные действия в отношении командира, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, симуляцию болезни, повреждение, уничтожение или утрату военного имущества.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о поддержке волонтерской деятельности