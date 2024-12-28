Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.0 комментариев
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом
Президент России Владимир Путин в субботу намерен провести совещание с Советом безопасности страны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Встреча с Совбезом намечена на середину дня, ее планируется провести в режиме видеоконференции, сказал Песков, передает ТАСС.
Также запланированы дополнительные встречи, которые не будут освещаться в СМИ.
Песков напомнил, что президент традиционно еженедельно встречается с постоянными членами Совбеза. Обычно такие встречи проходят в конце рабочей недели
Представитель Кремля добавил, что в течение дня у главы государства возможен международный телефонный разговор.
Ранее Путин подписал указ о создании нового научно-экспертного совета Совбеза, который возглавит Сергей Шойгу.